Fırtına farklı galibiyetle rekor kırdı: Trabzonspor Süper Lig'deki 48. sezonunda en golcü lig başlangıcını yaptı

AVCI İLE İLK KEZ

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez bir lig maçında 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Geçen sezon ligin 8. haftasından sonra göreve gelen Abdullah Avcı ile Karadeniz ekibi, sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bir maçta en fazla golünü kaydetmişti.