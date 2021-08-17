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    • Spor
    • 17.08.2021 10:32
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    • 17.08.2021 10:32
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    Fırtına farklı galibiyetle rekor kırdı: Trabzonspor Süper Lig'deki 48. sezonunda en golcü lig başlangıcını yaptı

    Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenerek ilk haftayı lider kapatan Trabzonspor, tarihindeki en golcü lig başlangıcını yaptı.

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    Fırtına farklı galibiyetle rekor kırdı!

    Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 5-1 yenen bordo-mavililer, lig tarihinde mücadele ettiği 48 sezonda açılış maçlarındaki en farklı galibiyetini aldı

    1974-1975 sezonunda yükseldiği ligde 48 sezondur aralıksız mücadele eden bordo-mavililer, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçında attığı 5 golle en golcü ilk haftayı yaşadı.

    Son 3 sezondur açılış maçlarında galip gelemeyerek 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan bordo-mavililer, 3 sezon aradan sonra ilk hafta karşılaşmasını galibiyetle kapadı.

    Bordo-mavililer, lig tarihinde 48 sezondaki başlangıç maçlarında 29 galibiyet, 12 beraberlik alırken, 7 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

    Trabzonspor, 1992-1993 sezonunda sahasında Sarıyer'i 4-0 yenerek bu sezona kadar en farklı galibiyetini almıştı.

        AVCI İLE İLK KEZ
        Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk kez bir lig maçında 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

        Geçen sezon ligin 8. haftasından sonra göreve gelen Abdullah Avcı ile Karadeniz ekibi, sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 yenerek bir maçta en fazla golünü kaydetmişti.

        49 HAFTA SONRA LİDER
        Trabzonspor, Süper Lig'de 49 hafta sonra liderlik koltuğuna oturdu.

        En son 2019-2020 sezonunun 27. haftasını lider kapatan bordo-mavililer, 49 hafta aradan sonra ligin ilk basamağında yer aldı.

        İLK HAFTA MAÇLARI

        Trabzonspor'un, lig tarihinde başlangıç maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

        Sezon Maç Sonuç
        1974-75 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-1
        1975-76 Galatasaray-Trabzonspor 1-2
        1976-77 Trabzonspor-Göztepe 1-0
        1977-78 Mersin.İ.Y-Trabzonspor 0-0
        1978-79 Boluspor-Trabzonspor 0-0
        1979-80 Trabzonspor-Bursaspor 0-0
        1980-81 Bursaspor-Trabzonspor 1-1
        1981-82 Zonguldakspor-Trabzonspor 0-1
        1982-83 Sarıyer-Trabzonspor 0-1
        1983-84 Trabzonspor-Zonguldakspor 3-1
        1984-85 Sarıyer-Trabzonspor 0-0
        1985-86 Trabzonspor-Bursaspor 3-0
        1986-87 Galatasaray-Trabzonspor 0-1
        1987-88 Trabzonspor-Adana Demirspor 2-0
        1988-89 Trabzonspor-Eskişehirspor 2-0
        1989-90 Trabzonspor-Karşıyaka 1-0
        1990-91 Karşıyaka-Trabzonspor 0-2
        1991-92 Trabzonspor-Samsunspor 4-1
        1992-93 Trabzonspor-Sarıyer 4-0
        1993-94 Trabzonspor-Bursaspor 1-1
        1994-95 Trabzonspor-Altay 3-1
        1995-96 Trabzonspor-Ankaragücü 3-1
        1996-97 Trabzonspor-Altay 1-0
        1997-98 Kocaelispor-Trabzonspor 1-3
        1998-99 Trabzonspor-Gaziantepspor 0-1
        1999-00 Adanaspor-Trabzonspor 1-2
        2000-01 Erzurumspor-Trabzonspor 1-3
        2001-02 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2
        2002-03 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-0
        2003-04 Konyaspor-Trabzonspor 3-3
        2004-05 Kayserispor-Trabzonspor 0-3
        2005-06 Trabzonspor-Kayserispor 2-1
        2006-07 Kayserispor-Trabzonspor 1-0
        2007-08 Trabzonspor-Sivasspor 0-3 (Hükmen)
        2008-09 Trabzonspor-Ankaraspor 2-0
        2009-10 Sivasspor-Trabzonspor 1-2
        2010-11 Ankaragücü-Trabzonspor 0-2
        2011-12 Manisaspor-Trabzonspor 1-1
        2012-13 Kardemir K.-Trabzonspor 1-1
        2013-14 Beşiktaş-Trabzonspor 2-0
        2014-15 Kayseri Erciyesspor-Trabzonspor 0-0
        2015-16 Trabzonspor-Bursaspor 1-0
        2016-17 Trabzonspor-Kasımpaşa 2-0
        2017-18 Trabzonspor-Atiker Konyaspor 2-1
        2018-19 Medipol Başakşehir-Trabzonspor 2-0
        2019-20 Kasımpaşa-Trabzonspor 1-1
        2020-21 Trabzonspor-Beşiktaş 3-1
        2021-22 Yeni Malatyaspor-Trabzonspor 1-5


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