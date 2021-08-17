Galatasaraylı Alpaslan Öztürk deparı attı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı 'benim peşimden böyle koşmadın'... Galatasaray'ın, Giresunspor deplasmanına damga vuranlardan biri de Alpaslan Öztürk oldu. Kerem Aktürkoğlu ile Marcao'nun kavga ettiği gecede, oyuna yedeklerden giren Alpaslan Öztürk, takımı adına hayli hayati bir müdahalede bulundu ve rakibinin şut çekmesini engelledi. Alpaslan Öztürk'ün bu hamlesi teknik direktör Fatih Terim'i ve taraftarları memnun ederken eşi Ebru Şancı'dan sitem geldi...