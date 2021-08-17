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    • 17.08.2021 16:39
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    • 17.08.2021 17:03
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    GalatasarayAlpaslan Öztürk deparı attı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı 'benim peşimden böyle koşmadın'

    Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, Giresunspor'un konuğuydu. Kerem Aktürkoğlu ile Marcao'nun kavgasının damgasını vurduğu gecede, yeni transfer Alpaslan Öztürk de forma giydi. 66.dakikada Taylan Antalyalı'nın yerine giren Alpaslan Öztürk, son bölümde başarılı bir savunma performansı sundu. Rakip yarı alandan son gücüyle koşarak gelen Alpaslan, rakibi yakalayıp şut çekmesini engelledi. Muslera da arkadaşını bağrını bastı. Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı'dan bu pozisyon sonrası mesaj gecikmedi. Şancı bir pozisyonun ardından eşi için "Benim peşimden böyle koşmadın be" paylaşımını yaptı.

    Ebru Şancı’dan Alpaslan’a: Benim peşimden böyle koşmadın

    GalatasarayAlpaslan Öztürk deparı attı eşi Ebru Şancı'yı kıskandırdı 'benim peşimden böyle koşmadın'... Galatasaray'ın, Giresunspor deplasmanına damga vuranlardan biri de Alpaslan Öztürk oldu. Kerem Aktürkoğlu ile Marcao'nun kavga ettiği gecede, oyuna yedeklerden giren Alpaslan Öztürk, takımı adına hayli hayati bir müdahalede bulundu ve rakibinin şut çekmesini engelledi. Alpaslan Öztürk'ün bu hamlesi teknik direktör Fatih Terim'i ve taraftarları memnun ederken eşi Ebru Şancı'dan sitem geldi...

    Yaptığı paylaşımlarla sık sık dikkat çeken Ebru Şancı eşi Alpaslan Öztürk'e de zaman zaman takılıyor. Evlerindeki en doğal hallerini paylaşan çift yine gündem oldu.

    Ebru Şancı, Giresunspor-Galatasaray maçında bir pozisyonda başarılı savunma yapan Alpaslan Öztürk'e esprili gönderme yaptı.

        Sarı-kırmızılıların deplasmanda Giresun'a karşı oynadığı mücadelede son dakikalarda yedekten oyuna giren Alpaslan, geride eksik yakalanan takımı için hayati bir müdahalede bulundu.

        Rakip yarı alandan son gücüyle koşarak gelen Alpaslan, rakibi yakalayıp şut çekmesini engelledi.

        Muslera da arkadaşını bağrını bastı. Muslera ve Alpaslan Öztürk'ün hırs dolu anıysa kameralara böyle yansıdı. Alpaslan'ın sürati, hırsı, takım arkadaşlarından da takdir gördü.

            Ebru Şancı, Giresunspor-Galatasaray maçında başarılı savunma yapan Alpaslan Öztürk'e esprili gönderme yaptı.

            Şancı paylaşımına, "Benim peşimden böyle koşmadın be" diye not düştü.
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