Trabzonspor - Roma maçı perşembe akşamı ATV’de

UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme turunda Norveç'in Molde ekibini penaltılarla eleyen Trabzonspor, play-off turunda İtalya'nın köklü ekibi Roma ile karşılaşacak. 19 Ağustos Perşembe günü oynanacak ilk karşılaşmada bordo-mavililer ev sahipliği yapacak. Trabzon Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve ATV'de yayınlanacak.
KRİTİK MAÇA SLOVEN HAKEM
Trabzonspor 'un UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda perşembe günü İtalyan ekibi Roma ile sahasında oynayacağı ilk maçı Sloven hakem Matej Jug'un yöneteceği açıklandı. Maçta Jug'un yardımcılıklarını Manuel Vidali ve Robert Vukan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Nejc Kajtazovic üstlenecek.
BİLETLER SATIŞTA
Trabzonspor'un 19 Ağustos Perşembe günü İtalyan ekibi Roma'yı konuk edeceği UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçının biletleri satışa sunuldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor-Roma maçının biletlerinin Passolig üzerinden satışa çıkarıldığı belirtildi.
Sadece Trabzonspor Passolig kart sahipleri tarafından alınabileceği belirtilen biletlerin, Medical Park Stadı'nın yüzde 50 kapasitesi oranında satışa sunulacağı ve tribünde yerini almak isteyen taraftarlara çift doz aşı olma zorunluluğu getirildiği vurgulandı.
İki doz aşı olan kişilerin son dozunun üzerinden en az 14 gün geçmesi gerektiği de aktarıldı.
Ayrıca, yurt dışında yaşayan taraftarların da aynı kurallar kapsamında olduğu ve çift doz aşılarını pasaportlarına işletmeleri gerektiği kaydedildi.