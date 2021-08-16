Müller hayatını kaybetti (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Gelmiş geçmiş en önemli golcüler arasında yer alan efsane isimlerden Gerd Müller, 75 yaşında yaşamını yitirdi. Efsane futbolcu Bayern Münih'te 607 maça çıkıp 566 gol kaydetmişti.

SİVAS EVİNDE KONYA'YI AĞIRLIYOR

Süper Lig'de bugün 1 maç daha oynanacak. Geçtiğimiz sezonun flaş takımlarından bikrisi olan Sivasspor, 19.15'te Konya'yı ağırlayacak. Karşılaşmada Fırat Aydınus düdük çalacak.

DENSWIL'DE SONA DOĞRU

Stopere takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Brügge forması giyen Bologna'dan Stefano Denswil'in transferinde sona geldiği ve taraflar arasında bonservisiyle bir transferin gerçekleşmesi adına anlaşma sağlanmak üzere olduğu belirtildi. İtalyan basınında Zerocinquantuno'nun haberine göre iki takım anlaşma noktasına gelirken Denswil'in de Beşiktaş'tan talep ettiği yıllık ücret açıklandı. Denswil'in yıllık 1.5 milyon Euro talep ettiği açıklandı.

G.ANTEP İÇİN START VERİLDİ

Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından Gaziantep FK ile onyayacağı maçın hazırlaklarına dün başladı. Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1.5 saat sürdü.

MERT GÜNOK 3 YIL BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş, kesin anlaşma sağladığı ve sağlık kontrolünden de geçirttiği Mert Günok'un transferini resmen açıkladı. aşakşehir kulübü de Mert Günok için veda klibi yayınladı. Beşiktaş ilme 2+1 yıllık sözleşme imzalayan Mert Günok yılda 1 milyon Euro kazanacak. Başakşehir'e 1 milyon Euro bonservis ve 400 bin Euro bonus ödenecek.

NE TUZLA NE ANKARAGÜCÜ

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'e veda eden Ankaragücü, TFF 1.Lig'de yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Tuzlaspor ile 1-1 berabere kaldı. İstanbul ekibi maçın 18. dakikasında Safa Kınalı'nın attığı golle 1-0 öne geçmeyi başardı. Başkent ekibi ise 45+2'de Owusu Kwabena ile eşitliği yakaladı. İkinci yarıda iki takım da eşitliği bozamadı ve taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. 1.Lig'de dün oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Keçiörengücü- Altınordu: 1-1, Bursaspor- Adanaspor: 1-1, Menemenspor- BB Erzurumspor: 2-0.

ALEXANDER SÖRLOTH'TA SEVİNDİREN GELİŞME

Fenerbahçe'ye Alexander Sörloth'tan müjdeli haber geldi... Sarı-Lacivertliler'in kadrosuna katmak istediği Norveçli golcü, takımı Leipzig'in Mainz ile oynadığı maçın kadrosuna alınmadı. Alman ekibinde kadroda düşünülmeyen Sörloth için bu gelişme sonrası Sarı-Lacivertliler'in transferde umutları daha da arttı.

ASLAN AÇILIŞI YAPIYOR

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Galatasaray ligdeki ilk sınavına bu akşam çıkacak. Sarı-Kırmızılılar ligin yeni takımlarından Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Saat 21.45'te başlayacak olan maçta Erkan Özdamar düdük çalacak. Statü gereği Avrupa'da şu ana kadar görev yapamayan yeni transfer Alexandre Cicaldau bu akşam ilk kez Sarı-Kırmızılı formayla görev yapacak.

NELSSON KADROYA ALINDI

Yeni transfer Victor Nelsson lisansı çıkmamasına rağmen kadroya alındı. Danimarkalı yıldız büyük ihtimalle kadroda yer alamayacak.

G.SARAY'A YENİ SPONSOR

Ünlü iş adamı Dinçer Azaphan'ın sahibi oldugu Tunç Holding, Galatasaray'a sponsor olmaya hazırlanıyor. Salı günü yapılacak basın toplantısında yapılan anlaşmanın ayrıntıları ve ekonomik boyutu anlatılacak.

ORTAK GÜÇLE ZAFER

Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Gençler Kürek Şampiyonası'nda milli sporcular gümüş madalya kazandı. Fenerbahçe ve Galatasaray, Dünya Gençler Kürek Şampiyonası'nda ikinci olan ve kulüplerinin bünyesinde yer alan sporcular için ortak bir paylaşım yaptı. Paylaşımda, "Kürekçilerimiz Ali İlgün, Kaan Aydın, Ege Büyükçetin ile Galatasaraylı sporcular Evren Erman, Serkan Erkal'dan oluşan Genç Erkekler Dört Tek Dümencili ekibimiz, Gençler Dünya Şampiyonası'nda Dünya 2.'si oldu. Ortak güçle zafere ulaşan sporcularımızı kutluyoruz" denildi.

CORNELİUS SAHNE ALIYOR

Trabzonspor'un Danimarkalı golcüsü Andreas Cornelius'un Yeni Malatyaspor deplasmanında sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

BAKASETAS SÜMELA'DA

Yıllar sonra Sümela Manastırı'nda yapılan ilk ayine Fener Rum Patriği Barthalemeous Trabzonspor maskesiyle katıldı. Bakasetas da ayinde yer aldı.

ALANYASPOR'DAN ALTIN VURUŞ

Alanyaspor, yeni sezonun ilk maçında deplasmanda Medipol Başakşehir'i 1-0 mağlup etti. Akdeniz ekibine maçta galibiyeti getiren tek golü 12. dakikada Borja kaydetti. Başakşehir'de Deniz Türüç ikinci yarıda çok net bir fırsatı geri çevirdi.

GÖZTEPE 1 PUANI 90+2'DE KURTARDI

Süper Lig'in ilk haftasında Antalya ile Göztepe 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip 32. dakikada Fredy'nin penaltı golüyle öne geçti. İzmir ekibi Göztepe, 90+2'de Arslanagic'in golüyle 1 puanı kurtardı. Antalyaspor haftaya F.Bahçe, Göztepe ise Y.Malatya ile karşılaşacak.