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    • 16.08.2021 12:26
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    • 16.08.2021 12:39
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    SON DAKİKA! Fenerbahçe'de şok sakatlık! Serdar Dursun'un köprücük kemiği kırıldı

    Son dakika haberine göre Fenerbahçe'nin sezon başında Almanya'dan transfer ettiği gurbetçi golcü Serdar Dursun'un dün oynanan Adana Demirspor maçında köprücük kemiği kırıldığı açıklandı.

    Fenerbahçe’de şok sakatlık! Kırık var

    Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Dursun'un sakatlığına ilişkin açıklama yayınladı.

    İşte o açıklama:
    "Geçmiş Olsun Serdar Dursun
    Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun'un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

    ANTALYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR
    Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın başlayacak.

    Ligde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında dün konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, bugünü izinli geçirecek.

        Akdeniz ekibi, yarın akşam saatlerinde Fenerbahçe maçı hazırlıkları için tesislerde buluşacak. Kırmızı-beyazlı ekip, çarşamba günü çift, diğer günler tek idman gerçekleştirecek.

        Antalyaspor, 22 Ağustos Pazar günü Fenerbahçe ile oynayacağı maç için 21 Ağustos Cumartesi günü İstanbul'a gidecek.

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        Haberler Spor SON DAKİKA! Fenerbahçe'de şok sakatlık! Serdar Dursun'un köprücük kemiği kırıldı
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