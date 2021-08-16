SON DAKİKA! Fenerbahçe'de şok sakatlık! Serdar Dursun'un köprücük kemiği kırıldı

İşte o açıklama:

"Geçmiş Olsun Serdar Dursun

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun'un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."