SON DAKİKA! Fenerbahçe'de şok sakatlık! Serdar Dursun'un köprücük kemiği kırıldı

Fenerbahçe, Adana Demirspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Serdar Dursun'un sakatlığına ilişkin açıklama yayınladı.
İşte o açıklama:
"Geçmiş Olsun Serdar Dursun
Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor ile oynadığımız maçta sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Serdar Dursun'un yapılan tetkikleri sonucunda köprücük kemiğinin kırıldığı anlaşılmıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
ANTALYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR
Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın başlayacak.
Ligde 2021-2022 sezonunun ilk haftasında dün konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, bugünü izinli geçirecek.