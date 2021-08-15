Trabzonspor taraftarı Efecan Karaca'nın da transfer edilmesini istiyor

Trabzonspor Alanyaspor'un Yunan orta sahası Manolis Siopis için girişimlerini sürdürüyor. Kulüplerin anlaşmasını bekleyen Siopis'in kaldığı konuttaki yakın arkadaşlarıyla da vedalaştığı iddia edildi.

Bu arada Bordo-Mavili taraftarlar iki sezondur Trabzonspor'a transferi gerçekleşmeyen Alanyasporlu Efecan Karaca'nın da transfer edilmesini istiyor.

Tecrübeli oyuncunun transferi için birçok mesaj atan Trabzonsporlu taraftarlar yönetim kurulundan bu transfer için yeni bir hamle yapılmasını da talep etti.

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ile transfer komitesi arasında kalan süreçte izlenecek transfer politikası üzerine bir görüşme gerçekleştirildi.

Tecrübeli teknik adamın bu görüşmede defansif orta saha ve stoper transferi için talebini yinelediği öğrenilirken, diğer bölgeler için ise fırsat transferi kovalanabileceği konusunda hem fikir olunduğu öğrenildi.