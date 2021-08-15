Batshuayi, çizgi film tutkusu ile biliniyor! Çocuk ruhlu golcü

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın, "Önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesini bekliyoruz" dediği golcü oyuncu Michy Batshuayi'nin özel hayatına dair çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Çizgi film izlemek en büyük hobisi olan 27 yaşındaki Batshuayi'nin içindeki çocuğun hala yaşantısında önemli bir yer tuttuğu görülüyor. Tam bir Sünger Bob hastası olan yıldız futbolcu, ev kıyafetlerini Sünger Bob karakterilerinden oluşan giysilerden seçiyor. Belçikalı forvet oyuncusunun evinin bir bölümünde ise oyuncak koleksiyonu bulunuyor. Çocukluktan itibaren biriktirdiği oyuncakları büyük bir cam dolap içinde saklıyor. Öyle ki oyuncaklarını kendisi dışında kimsenin temizlemesine dahi izin vermiyor.

KİRALIK OLARAK GELECEK

Beşiktaş'ın imza aşamasında olduğu Batshuayi, Chelsea ile sözleşme uzatacak. Belçikalı yıldız ardından Siyah-Beyazlı ekibe 1 yıllığına kiralanacak.