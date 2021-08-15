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    • 15.08.2021 12:25
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    SON DAKİKA: Süper Lig'de birinci hafta bitmeden ilk ayrılık! Kasımpaşa teknik direktör Şenol Can ile yolları ayırdı

    Son dakika haberleri... Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı. Böylece Süper Lig'de henüz ilk hafta bitmeden ilk teknik direktör ayrılığı gerçekleşmiş oldu.

    Süper Lig’de 1. hafta bitmeden ilk ayrılık

    Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Şenol Can ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

    "BAŞARILAR DİLERİZ"
    Kulüpten yapılan açıklamada, "Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

    Süper Lig'de 2021-2022 sezonunda henüz ilk hafta tamamlanmadan, ilk teknik direktör değişikliği gerçekleştirilmiş oldu.
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    Haberler Spor SON DAKİKA: Süper Lig'de birinci hafta bitmeden ilk ayrılık! Kasımpaşa teknik direktör Şenol Can ile yolları ayırdı
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