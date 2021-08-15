SON DAKİKA: Süper Lig'de birinci hafta bitmeden ilk ayrılık! Kasımpaşa teknik direktör Şenol Can ile yolları ayırdı

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör Şenol Can ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığını açıkladı.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şenol Can'a kulübümüze vermiş olduğu hizmetleri ve katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki çalışma hayatında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.