Gerd Müller kimdir, ölüm sebebi nedir? Ünlü futbolcu Gerd Müller hangi takımlarda oynadı?

Ayrıca 1972 yılında Bayern Münih ve Almanya millî takımı formalarıyla toplamda 85 gole ulaşan Gerd Müller, bir takvim yılı içerisinde en fazla gol atan futbolcu unvanını 40 yıl elinde tutmuştur. Fakat Lionel Messi 09.12.2012 tarihinden itibaren bu rekorun yeni sahibidir.

2015 yılında Gerd Müller'in alzheimer hastası olduğu açıklanmıştı. Bayern Münih, o dönem yaptığı açıklamada alzheimer tanısı koyulan efsane futbolcunun bakım evinde olduğu ifade edilmişti.