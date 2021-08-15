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    • 15.08.2021 15:02
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    Gerd Müller kimdir, ölüm sebebi nedir? Ünlü futbolcu Gerd Müller hangi takımlarda oynadı?

    Dünya futboluna bir dönem damga vuran Alman futbolcu Gerd Müller hayatını kaybetti. Bayern Münih efsanesi olarak tanınan Gerd Müller 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü futbolcunun hayatını kaybetmesinin ardından Gerd Müller kimdir sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Peki; Gerd Müller hangi takımlarda oynadı? İşte Gerd Müller hakkında merak edilen bilgiler!

    takvim.com.tr
    Gerd Müller kimdir, ölüm sebebi nedir?

    Dünya futboluna bir dönem damga vuran Alman futbolcu Gerd Müller hayatını kaybetti. Bayern Münih efsanesi olarak tanınan Gerd Müller 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ünlü futbolcunun hayatını kaybetmesinin ardından Gerd Müller kimdir sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Peki; Gerd Müller hangi takımlarda oynadı? İşte Gerd Müller hakkında merak edilen bilgiler!

    GERD MÜLLER KİMDİR?

    Dünya futbol tarihinin en büyük golcülerinden gösterilen Gerd Müller, 75 yaşında hayatını kaybetti.

    Gerd Müller, 3 Kasım 1945 tarihinde doğdu. Eski Alman futbolcudur. Batı Almanya millî takımı formasını 62 kere giymiş 68 gol atmıştır. Futbol yaşamına 1963 yılında TSV 1861 Nördlingen takımında başlamıştır.

    427 kez Bayern Münih takımının formasını giymiş ve bu maçlarda toplam olarak 365 gol atmıştır. Daha sonra 1979 yılında Florida Strikers takımına transfer olmuş ve orada da 71 maçta forma giyip 38 gol atmıştır. 1981 yılında futbol hayatına nokta koymuştur.

    2007 yılı itibarıyla Bayern Münih takımında yardımcı antrenörlük görevindedir. 1954'te Sandor Kocsis, 1958'te Just Fontaine ve 1970'te Gerd Müller aynı FIFA Dünya Kupası Finalleri'nde ikişer hat-trick yaparak tarihe geçtiler ve gelmiş geçmiş en büyük golcüler arasında kabul edilirler. FIFA'nın 2004 yılında yayınladığı FIFA 100 listesinde de kendine yer bulmuştur.

        Ayrıca 1972 yılında Bayern Münih ve Almanya millî takımı formalarıyla toplamda 85 gole ulaşan Gerd Müller, bir takvim yılı içerisinde en fazla gol atan futbolcu unvanını 40 yıl elinde tutmuştur. Fakat Lionel Messi 09.12.2012 tarihinden itibaren bu rekorun yeni sahibidir.

        2015 yılında Gerd Müller'in alzheimer hastası olduğu açıklanmıştı. Bayern Münih, o dönem yaptığı açıklamada alzheimer tanısı koyulan efsane futbolcunun bakım evinde olduğu ifade edilmişti.

        Gerd Müller, Bayern Münih forması altında 4 kez lig şampiyonluğu, 4 kez de Almanya kupasına uzanırken, 7 kez gol kralı oldu. 427 lig maçında 365 gol atan Müller, 1971/72 sezonunda 40 gol atarak, Alman liginde bir sezonda en çok gol atan oyuncu olma rekorunu geçen sezona kadar korumuştu. Robert LEwandowski, 41 golle efsane ismin rekorunu kırmayı başardı. 1972'de Avrupa ve 1974 yılında dünya şampiyonu olan kadroda yer alan Gerd Müller'in, milli takım kadrosunda 62 maçta 68 golü bulunuyor.
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