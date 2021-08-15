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    • Spor
    • 15.08.2021 14:50
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    • 15.08.2021 14:50
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    Galatasaray'ın Giresunspor maçı kadrosunda sürpriz isim

    Son dakika haberine göre Galatasaray, Süper Lig'in 2021-22 sezonunda oynayacağı ilk karşılaşma öncesi Giresun'a hareket etti. Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosunda İskoçya'ya götürülmeyen Radamel Falcao da yer aldı.

    Galatasaray’ın Giresunspor maçı kadrosunda sürpriz isim

    Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor'la deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kafilesi belli oldu. Sarı-kırmızılılarda kadroda olması beklenmeyen Radamel Falcao ve yeni transferlerden Victor Nelsson ile Alexandru Cicaldau da kafilede yer buldu.

    Galatasaray'ın Giresunspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
    Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Radamel Falcao, Mostafa Mohamed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Alexandru Cicaldau, Aytaç Kara, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Arda Turan, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Sacha Boey, Berk Balaban.

    CICALDAU'NUN FORMA NUMARASI BELLİ OLDU
    Galatasaray'ın yeni transferlerinden Rumen futbolcu Alexandru Cicaldau'nun forma numarası da belli oldu. Sarı-kırmızılı oyuncu 33 numaralı formayı terletecek.

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    Haberler Spor Galatasaray'ın Giresunspor maçı kadrosunda sürpriz isim
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