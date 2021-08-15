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    Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor

    Galatasaray, geçen sezon kiraladığı yıldız golcü için İngiliz ekibine yeni bir teklif yaptı. Ancak Brentford 7 milyon Euro'dan aşağıya inmiyor. Halil Dervişoğlu geçen sezon ortaya koyduğu performansla Fatih Terim'in beğenisini kazandı.

    Aslan’ın Halil ısrarı sürüyor

    Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.

    Ancak bu transfer için önünde ciddi bir engel var...

    Sarı-Kırmızılılar, İngiliz ekibi Brentford'a kiralama+5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonlu teklif yaptı.

        Ancak İngilizler bu teklifi geri çevirdi. Brentford'un istediği rakam ise 7 milyon Euro. Görüşmelerin devam ettiği ve Galatasaray'ın bu rakamı aşağıya çekmek için büyük bir çaba sarfettiği öğrenildi.

        Transferin son gününe kadar dengelerin değişeceğine inanan Galatasaray Yönetimi, Brentford'un inadını kırarak Halil transferine nokta koymak istiyor.

        Sarı-Kırmızılı taraftarlar yıldız golcünün alınmasını istiyor.
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