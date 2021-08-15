Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor

Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.
Ancak bu transfer için önünde ciddi bir engel var...
Galatasaray, Teknik Direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Halil Dervişoğlu'nu kadrosuna katmak istiyor.
Ancak bu transfer için önünde ciddi bir engel var...
Ancak İngilizler bu teklifi geri çevirdi. Brentford'un istediği rakam ise 7 milyon Euro. Görüşmelerin devam ettiği ve Galatasaray'ın bu rakamı aşağıya çekmek için büyük bir çaba sarfettiği öğrenildi.
Transferin son gününe kadar dengelerin değişeceğine inanan Galatasaray Yönetimi, Brentford'un inadını kırarak Halil transferine nokta koymak istiyor.
Sarı-Kırmızılı taraftarlar yıldız golcünün alınmasını istiyor.