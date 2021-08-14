Fenerbahçe'nin transfer listesindeki Aaron Boupendza'dan bomba itiraf: Oynamak için sabırsızlanıyorum!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı bilinen Gabon'lu yıldız Aaron Boupendza, transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Gabonlu futbolcu, geride bıraktığımız sezonunu değerlendirirken, yeni sezon hakkında duygularını da paylaştı. Hatay'da mutlu olduğunu belirten Boupendza, Fenerbahçe taraftarının kendisine olan ilgisine de değindi.
Aaoron Boupendza'nın açıklamalarından satır başları:
FORMAMI ONLAR İÇİN BİRAZ DAHA ISLATMAK İSTİYORUM
"Geçtiğimiz sezon en güzel maçım, Antalyaspor'a karşı 4 gol attığım maçtı. Şehirde beni durdurup sürekli fotoğraf çekilmek isteyenler olmuştu. O zaman taraftarların Türkiye'de gerçekten farklı olduğunu anladım. Bu beni rahatsız etmedi, aksine insanların bana güvendiğini bilmek hoşuma gidiyor. Formamı onlar için biraz daha fazla ıslatmak istiyorum.
"TÜRKİYE'DE NORMAL ATMOSFERDE OYNAMAK İÇİN SABIRSIZIM"
Maçlara seyirci alınmadığı dönemde bile çıkışta taraftarlar bizi tebrik etmek için orada oluyordu. Türkiye'de normal atmosferde oynamak için sabırsızım. Umarım bir an önce tüm taraftarlar geri döner. Ama Instagram'da çok zaman geçiyorum, Fenerbahçe taraftarlarının transfer ilgisi var, buna alıştım.
"HRİSTİYAN VE MÜSLÜMANLAR BİRLİKTE RAHAT YAŞIYOR"
Hatay'da mutluyum. Türkiye'de mutfağı en güzel şehirlerden biri, hava güzel, insanları cana yakın, tam bir aile şehri. Suriye uzak değil ama güvende hissediyorsun. Hristiyan ve Müslümanlar birlikte rahat yaşıyor. Evimde hissediyorum.