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    • Spor
    • 14.08.2021 22:11
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    • 14.08.2021 22:12
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    Altay - Kayserispor | CANLI ANLATIM İZLE

    Son dakika spor haberleri... Süper Lig'in 2021-22 sezonunun ilk haftasında Altay ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Altay - Kayserispor | CANLI

    Süper Lig'in 2021-22 sezonunun ilk haftasında Altay ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.

    Saat 21.45'te başlayan ve Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    ALTAY - KAYSERİSPOR | CANLI

    İLK 11'LER
    Altay:     Mateusz Lis, Murat Akça, İbrahim, Naderi, Cebrail, Thiam, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba.

    Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Onur, Avramovski, Emrah Başsan, Kvrzic, Cardoso, Mustafa Pektemek.

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