Altay - Kayserispor | CANLI ANLATIM İZLE

Süper Lig'in 2021-22 sezonunun ilk haftasında Altay ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.
Saat 21.45'te başlayan ve Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadelenin canlı anlatımını takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.
ALTAY - KAYSERİSPOR | CANLI
İLK 11'LER
Altay: Mateusz Lis, Murat Akça, İbrahim, Naderi, Cebrail, Thiam, Poko, Pinares, Kappel, Rodriguez, Bamba.
Kayserispor: Doğan, Kolovetsios, Hosseini, Carole, İbrahim, Onur, Avramovski, Emrah Başsan, Kvrzic, Cardoso, Mustafa Pektemek.