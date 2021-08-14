Beşiktaş, Bülent Uygun’un takımı Rize’yi farklı yendi

Şampiyon bıraktığı yerden… Beşiktaş, Süper Lig'de 2021-22 sezonunun açılış maçında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi. Kartal, 9. dakikada Kenan'ın pasında N'Koudou'nun ceza sahası içinden kaleye gönderdiği sert şutta üstünlüğü yakaladı. 28'de Ghezzal'ın plasesini kaleci çıkardı.
ATİBA FARKI İKİYE ÇIKARDI
40'taAlper'in içeriye çevirdiği topu kaleci Ersin kontrol etmeyi başardı. 51'de Valentin Rosier'in asistinde Atiba yakın mesafeden düzgün bir vuruşla durumu 2-0 yaptı.
SALİH UÇAN'A İZİN YOK
Rizespor kalesinde 54'te yaşanan karambolde önce Kenan Karaman ve Salih'in şutları savunmadan döndü. Salih'in 62. dakikada çektiği şutu kaleci Gökhan Akkan blokladı.