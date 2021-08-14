Beşiktaş, Bülent Uygun’un takımı Rize’yi farklı yendi

ZORBAY KÜÇÜK'E KIRMIZI İSYANI

Beşiktaşlı futbolcular, Çaykur Rizespor maçının 34. dakikasında Sabo'nun Vida'ya yaptığı faulde ikinci sarı kartı bekledi. Hakem Zorbay Küçük ise pozisyonda kartına başvurmazken bu karar büyük bir tepki çekti. Beşiktaşlı taraftarlar uzun süre bu karardan ötürü Küçük'e protestoda bulundu. Hakem hocaları da pozisyon için 'kırmızı çıkmalıydı' dedi.