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    Beşiktaş, Bülent Uygun’un takımı Rize’yi farklı yendi

    Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında son şampiyon Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u N'Koudou, Atiba ve Larin'in golleriyle 3-0 mağlup etti. İşte haberin detayları...

    Şampiyon uygun adım

    Şampiyon bıraktığı yerden… Beşiktaş, Süper Lig'de 2021-22 sezonunun açılış maçında sahasında Çaykur Rizespor'u 3-0 yendi. Kartal, 9. dakikada Kenan'ın pasında N'Koudou'nun ceza sahası içinden kaleye gönderdiği sert şutta üstünlüğü yakaladı. 28'de Ghezzal'ın plasesini kaleci çıkardı.

    ATİBA FARKI İKİYE ÇIKARDI
    40'taAlper'in içeriye çevirdiği topu kaleci Ersin kontrol etmeyi başardı. 51'de Valentin Rosier'in asistinde Atiba yakın mesafeden düzgün bir vuruşla durumu 2-0 yaptı.

    SALİH UÇAN'A İZİN YOK
    Rizespor     kalesinde 54'te yaşanan karambolde önce Kenan Karaman ve Salih'in şutları savunmadan döndü. Salih'in 62. dakikada çektiği şutu kaleci Gökhan Akkan blokladı.

        LARİN ÖNCE KAÇIRDI SONRA ATTI
        75'te Rosier'in ceza sahasına ortaladığı topta Larin'in kafa şutu üstten dışarı çıktı. Larin, 90+3'te ise Gökhan'ın kaleciden dönen topunu ağlara yollayıp maçın sonucunu tayin etti: 3-0.

        ZORBAY KÜÇÜK'E KIRMIZI İSYANI
        Beşiktaşlı         futbolcular, Çaykur Rizespor maçının 34. dakikasında Sabo'nun Vida'ya yaptığı faulde ikinci sarı kartı bekledi. Hakem Zorbay Küçük ise pozisyonda kartına başvurmazken bu karar büyük bir tepki çekti. Beşiktaşlı taraftarlar uzun süre bu karardan ötürü Küçük'e protestoda bulundu. Hakem hocaları da pozisyon için 'kırmızı çıkmalıydı' dedi.

        KENAN KARAMAN'DAN 2'NCİ DALYA
        İlk golün asistini yapan Kenan Karaman, 200. resmi maçına çıktı. Kenan maçı alkışlar arasında terketti.

            GHEZZAL AYAĞININ TOZUYLA İLK 11'DE
            Transferi gerçekleştikten sonra takımla çok az çalışan Rachid Ghezzal'in Rizez maçına kulübede başlaması bekleniyordu. Anacak Sergen Yalçın, Cezayirli yıldızı 11'de tercih etti. Beşiktaş'ta yeni transferlerden Salih Uçan ve Kenan Karaman, Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan isimlerden oldular. Kenan Karaman ilk golün asistini veren isim oldu.

            YALÇIN'A SEVGİ SELİ VARDI
            Maçın 2. yarısında Vodafone Park tribünleri Sergen Yalçın'a toplu halde sevgi gösterisinde bulundu. Sergen Yalçın da taraftarlara el sallayarak karşılık verdi.

            FUTBOL TARAFTARLA GÜZEL
            Ve futbolseverler yeniden tribünde…. 2020 yılının Mart ayında başlayan coronavirüs salgını sebebiyle uzun süredir kapıları taraftarlara kapalı olan tribünler, dün Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maç ile birlikte seyircilerle buluştu. Süper Lig'de 526 gün sonra oynanan ilk seyircili maçta Vodafone Park'ta kurallar gereği taraftarlar tribünlerin %50'lik bölümünde yer alabildi. Uzun süre sonra oynanan seyircili maçta ortaya müthiş bir atmosfer ortaya çıktı. Taraftarların statta oluşu karşılaşmaya ayrı bir heyecan katarken, sosyal medyada, "İşte özlenen görüntüler. Futbol taraftarla güzel" şeklinde yorumlar yapıldı.
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