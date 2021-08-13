Son dakika: Sergen Yalçın canlı yayında transferi duyurdu: Michy Batshuayi önümüzdeki hafta...

Son dakika haberi... Süper Lig'in açılış maçında Çaykur Rizespor'u sahasında 3-0 mağlup ederek sezona 3 puanla başlayan Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

3 puanın önemine dikkat çekerek sözlerine başlayan Sergen Yalçın, "Bugün kazanmak çok önemliydi. Oyundan ziyade skor daha önemliydi. Çünkü henüz hazırlık aşamasındayız. İlk 3 hafta ve milli maç arasını hazırlık dönemi gibi görüyoruz. Sonradan katılan, geç katılan oyuncular var. Hazırlanıyoruz. Takıma katılacak oyuncular var. Onların da geliş ve hazırlık süreci olacak. Doğal olarak karmaşık bir ortam var. Bir süre sonra bunu toparlayacağız diye düşünüyorum. Oyundan ve skordan memnunum. Sezonun ilk maçıydı ve zordu. Taraftarla buluşmak çok güzeldi. Uzun zamandır taraftarımızı göremiyorduk. İyi bir sezon başlangıcı, inşallah devamı iyi olur. Kaldığımız yerden devam etmeye çalışıyoruz. Bir oyun anlayışımız var, onu oturtmaya çalışıyoruz. Oyuncular değişse de oyunu değiştirmek istemiyoruz. Fizik olarak çok hazır durumda değiliz ama 1 aylık süreçte hazır olacağımızı düşünüyorum. Geçen seneki kadroya baktığınızda Kenan ve Salih farklı isimlerdi bugün. Onlar takımlarında önemli isimlerdi. Alternatifli ve geniş bir kadro olması bizim için daha iyi. Geçen sezon sonunda yaşanan sıkıntıları herkes biliyor. İnşallah bu sene Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi'nde 50'nin üzerinde bir maç oynayacağız" ifadelerini kullandı.