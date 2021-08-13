TFF Başkanı Nihat Özdemir'den % 100 müjde!

TFF Başkanı Nihat Özdemir yeni sezon öncesi yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu. "Önümüzdeki üç haftaya bakmalıyız. Artışın düştüğünü görürsek o zaman hedefimiz taraftar sayısını artırarak yolumuza devam etmek olacaktır" diyen Özdemir, "Maçlara girerken mutlaka çift aşı şartı istiyoruz. Sağlık Bakanlığı ile görüşerek çift aşı sistemini oturtmuşsak yüzde 75'e çıkarabiliriz. Belki stadları full hale getirebiliriz. Önümüzdeki üç haftaya bakmalıyız. Artışın düştüğünü görürsek o zaman hedefimiz taraftar sayısını artırarak yolumuza devam etmek olacaktır" ifadesini kullandı. TFF Başkanı Nihat Özdemir, mifafir takımın seyircilerinin stada alınmayacağı da sözlerine ekledi.
LOCALAR TAM KAPASİTE OLACAK
TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Şu anda stat kapasitesinin pyüzde 50'si kadar taraftar alıyoruz. Localarda ise bu oran yüzde yüz olacak" ifadesini kullandı.
KÖTÜ ZEMİNDE MAÇ YOK...
Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, zemin şikayetleri konusunda gereken adımın atılacağını ifade etti. Özdemir, "Her kulübün bir saha sorumlusu olacak. Problemi olan stadyumlardaki maçı başka stadyuma alacağız" diye konuştu.
DEPLASMAN GOLÜ KALDIRILDI
TFF Başkanı Nihat Özdemir, kupa maçlarında deplasman golü avantajını kaldırdıklarını açıkladı. Nihat Özdemir, "UEFA, deplasmanda atılan gol kuralını kaldırdı. Biz de rövanşlı maçlarda deplasmanda atılan gol avantajını UEFA gibi kaldırdık" ifadesini kullandı.
TFF 1. LİG'E VAR GELDİ
Yeni sezon TFF 1. Lig'de VAR sistemi uygulanacak. Bu karar daha önce mart ayında akınmıştı. Daha önci VAR sistemi Süper Lig ile birlikte Süper Kupa'nın yanı sıra TFF 1. Lig Play- Off maçları ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundan itibaren uygulanıyordu.
LOCALAR TAM KAPASİTE OLACAK
TFF Başkanı Nihat Özdemir, "Şu anda stat kapasitesinin pyüzde 50'si kadar taraftar alıyoruz. Localarda ise bu oran yüzde yüz olacak" ifadesini kullandı.
KÖTÜ ZEMİNDE MAÇ YOK...
Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, zemin şikayetleri konusunda gereken adımın atılacağını ifade etti. Özdemir, "Her kulübün bir saha sorumlusu olacak. Problemi olan stadyumlardaki maçı başka stadyuma alacağız" diye konuştu.
DEPLASMAN GOLÜ KALDIRILDI
TFF Başkanı Nihat Özdemir, kupa maçlarında deplasman golü avantajını kaldırdıklarını açıkladı. Nihat Özdemir, "UEFA, deplasmanda atılan gol kuralını kaldırdı. Biz de rövanşlı maçlarda deplasmanda atılan gol avantajını UEFA gibi kaldırdık" ifadesini kullandı.
TFF 1. LİG'E VAR GELDİ
Yeni sezon TFF 1. Lig'de VAR sistemi uygulanacak. Bu karar daha önce mart ayında akınmıştı. Daha önci VAR sistemi Süper Lig ile birlikte Süper Kupa'nın yanı sıra TFF 1. Lig Play- Off maçları ile Ziraat Türkiye Kupası son 16 turundan itibaren uygulanıyordu.