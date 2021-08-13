TFF 1. Lig maçları hangi kanalda? 1. Lig maçları şifreli mi şifresiz mi yayınlanacak?

TFF 1. Lig maçları hangi kanalda? 1. Lig maçları şifreli mi şifresiz mi? 1. Lig maçlarının hangi kanalda canlı yayınlanacağı merak konusu oldu. Gelecek sezon Süper Lig'e çıkacak 3 takımın da belli olacağı heyecan dolu ligde takımlar kıyasıya bir mücadele verecek. Peki; TFF 1. Lig maçları hangi kanalda?
1. LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?
TFF 1. Lig maçları herhangi bir değişiklik olmadığı taktirde TRT SPOR ekranlarında canlı yayınlanması bekleniyor.
TFF 1. LİG FİKSTÜRÜ
TFF 1. Lig, 13 Ağustos 2021 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 27 Aralık 2021'de sona ererken, ikinci yarı 7 Ocak 2022 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 15 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek TFF 1. Ligde 5, 17, 25 ve 33. hafta maçları hafta içi oynanacak.
İşte ilk haftanın fikstürü:
Menemenspor - BB Erzurumspor
Denizlispor - Royal Hastanesi Bandırmaspor
Balıkesirspor - Beypiliç Boluspor
Tuzlaspor - MKE Ankaragücü
Kocaelispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor
Ankara Keçiörengücü - Altınordu
İstanbulspor - Manisa FK
Gençlerbirliği - Eyüpspor
Bursaspor - Adanaspor