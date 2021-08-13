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    • Spor
    • 13.08.2021 12:22
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    • 13.08.2021 12:22
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    TFF 1. Lig maçları hangi kanalda? 1. Lig maçları şifreli mi şifresiz mi yayınlanacak?

    TFF 1. Lig maçları hangi kanalda? 1. Lig maçları şifreli mi şifresiz mi? Süper Lig ve TFF 1. Lig’de 2021-2022 sezonu heyecanı başlıyor. Heyecan dolu geçmesi beklenen iki ligin de başlamasıyla birlikte yayıncı kuruluşlar da merak edilmeye başlandı. Süper Lig’in yayıncı kuruluşunda herhangi bir değişiklik bulunmuyor. TFF 1. Lig maçlarının yayıncı kuruluşu ise merak ediliyor. Peki; TFF 1. Lig maçları hangi kanalda?

    takvim.com.tr
    TFF 1. Lig maçları hangi kanalda? 1. Lig maçları şifreli mi şifresiz mi yayınlanacak?

    TFF 1. Lig maçları hangi kanalda? 1. Lig maçları şifreli mi şifresiz mi? 1. Lig maçlarının hangi kanalda canlı yayınlanacağı merak konusu oldu. Gelecek sezon Süper Lig'e çıkacak 3 takımın da belli olacağı heyecan dolu ligde takımlar kıyasıya bir mücadele verecek. Peki; TFF 1. Lig maçları hangi kanalda?

    1. LİG MAÇLARI HANGİ KANALDA?

    TFF 1. Lig maçları herhangi bir değişiklik olmadığı taktirde TRT SPOR ekranlarında canlı yayınlanması bekleniyor.

    TFF 1. LİG FİKSTÜRÜ

    TFF 1. Lig, 13 Ağustos 2021 tarihinde oynanacak maçlarla başlayacak. İlk yarı 27 Aralık 2021'de sona ererken, ikinci yarı 7 Ocak 2022 tarihinde oynanacak maçlar ile başlayacak. 15 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek TFF 1. Ligde 5, 17, 25 ve 33. hafta maçları hafta içi oynanacak.

    İşte ilk haftanın fikstürü:

    Menemenspor - BB Erzurumspor

    Denizlispor - Royal Hastanesi Bandırmaspor

    Balıkesirspor - Beypiliç Boluspor

    Tuzlaspor - MKE Ankaragücü

    Kocaelispor - Bereket Sigorta Ümraniyespor

    Ankara Keçiörengücü - Altınordu

    İstanbulspor - Manisa FK

    Gençlerbirliği - Eyüpspor

    Bursaspor - Adanaspor
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    Haberler Spor TFF 1. Lig maçları hangi kanalda? 1. Lig maçları şifreli mi şifresiz mi yayınlanacak?
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