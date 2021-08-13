TFF 1. Lig maçları hangi kanalda? 1. Lig maçları şifreli mi şifresiz mi yayınlanacak?

TFF 1. Lig maçları hangi kanalda? 1. Lig maçları şifreli mi şifresiz mi? 1. Lig maçlarının hangi kanalda canlı yayınlanacağı merak konusu oldu. Gelecek sezon Süper Lig'e çıkacak 3 takımın da belli olacağı heyecan dolu ligde takımlar kıyasıya bir mücadele verecek. Peki; TFF 1. Lig maçları hangi kanalda?