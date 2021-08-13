Fenerbahçe’de Zajc kararı! Pereira vize vermedi

Fenerbahçe'de hazırlık maçlarında dikkat çeken isimlerin başında gelen Sloven yıldız için Vitor Pereira noktayı koydu. İtalyan ekiplerinin ısrarla istediği yıldız oyuncu için Portekizli hocadan vize çıkmadı.
Sarı-Lacivertli Yönetim, Genoa ve Verona'nın transfer etmek istediği Miha Zajc için Portekizli teknik adamla görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Zajc şu anda takımın en formda isimlerinden… Ondan asla vazgeçmem" ifadelerini kullandı.
Yönetim, Pereira'nın sözleri sonrasında ısrarla Zajc'ı isteyen İtalyan ekiplerine olumsuz dönüş yaptı. Sloven orta saha yeni sezonda ilk 11'in garanti isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.