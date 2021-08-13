Fenerbahçe’de Zajc kararı! Pereira vize vermedi

Sarı-Lacivertli Yönetim, Genoa ve Verona'nın transfer etmek istediği Miha Zajc için Portekizli teknik adamla görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Zajc şu anda takımın en formda isimlerinden… Ondan asla vazgeçmem" ifadelerini kullandı.