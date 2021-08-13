Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 13.08.2021 12:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.08.2021 12:59
    ABONE OL

    Fenerbahçe'de Zajc kararı! Pereira vize vermedi

    Hazırlık maçlarında sergilediği başarılı performans ile dikkatleri üzerine çeken Fenerbahçe'nin Sloven yıldızı Miha Zajc için son noktayı Vitor Pereira koydu. Portekizli hoca Zajc'ın takımda kalmasını istedi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fenerbahçe’de Zajc kararı! Pereira vize vermedi

    Fenerbahçe'de hazırlık maçlarında dikkat çeken isimlerin başında gelen Sloven yıldız için Vitor Pereira noktayı koydu. İtalyan ekiplerinin ısrarla istediği yıldız oyuncu için Portekizli hocadan vize çıkmadı.

    Sarı-Lacivertli Yönetim, Genoa ve Verona'nın transfer etmek istediği Miha Zajc için Portekizli teknik adamla görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Zajc şu anda takımın en formda isimlerinden… Ondan asla vazgeçmem" ifadelerini kullandı.

    Yönetim, Pereira'nın sözleri sonrasında ısrarla Zajc'ı isteyen İtalyan ekiplerine olumsuz dönüş yaptı. Sloven orta saha yeni sezonda ilk 11'in garanti isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

        Geçen sezon İtalya Ligi ekiplerinden Genoa'da kiralık olarak forma giyen Miha Zajc orada gösterdiği performansla İtalyan takımlarının iştahını kabarttı.

        Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan 27 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. 24 kez Slovenya Milli Takım forması giyen Zajc, 2019 yılında Empoli'den 3.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        83 milyonun afetler sonrası dayanışma ruhuyla kenetlenmesi fitnecileri rahatsız etti!
        Haberler Spor Fenerbahçe'de Zajc kararı! Pereira vize vermedi
            SON DAKİKA