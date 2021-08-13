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    Son şampiyon Beşiktaş sezonu Rize ile açıyor

    Son şampiyon Beşiktaş, 2021/22 sezonunun açılış maçında evinde Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma 20.30’da başlayacak.

    Şampiyon sezonu Rize ile açıyor
    Beşiktaş, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında bugün sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.

    SANTRFORDA KENAN OYNAYACAK
    Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açılış maçında Rize'ye karşı Kenan Karaman'ın santrforda oynatacak.
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