Son şampiyon Beşiktaş sezonu Rize ile açıyor

Beşiktaş, Süper Lig'de 2021-2022 sezonu açılış maçında bugün sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1'den yayınlanacak.
SANTRFORDA KENAN OYNAYACAK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açılış maçında Rize'ye karşı Kenan Karaman'ın santrforda oynatacak.
SANTRFORDA KENAN OYNAYACAK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açılış maçında Rize'ye karşı Kenan Karaman'ın santrforda oynatacak.