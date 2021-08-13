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    Rachid Ghezzal resmen Kartal (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Beşiktaş her konuda anlaştığı Rachid Ghezzal'ın bonservisini 3 milyon Euro karşılığında aldığını açıkladı. İşte haberin detayları ve sizler için derlediğimiz yurttan ve dünyadan spor haberleri...

    Rachid Ghezzal resmen Kartal
    Beşiktaş her konuda anlaştığı Rachid Ghezzal'ın bonservisini 3 milyon Euro karşılığında aldığını açıkladı. 3 yıllık imza atan Cezayirli yıldız hazırlanan özel videoda, "Merak etme, ben nereye gideceğimi bilirim" diyerek Galatasaray'a gönderme yaptı.

    GAZİANTEP KİTSİOU'YU KADROSUNA KATTI
    Süper Lig ekibi Gaziantep, Yunan savunma oyuncusu Stelios Kitsiou'yu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak MKE Ankaragücü forması giyen 27 yaşındaki futbolcu ile 2+1 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi. Kitsiou, Ankaragücü'nde istikrarlı futbolu ile dikkatleri çeken bir isim olmuştu.

    AYBABA: HEDEFİMİZ LİGDE KALICI OLMAK
    Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, her maçı kazanmak için oynayacaklarını belirterek, Süper Lig'de kalıcı olmayı hedeflediklerini söyledi. Aybaba, "İki üç mevkide eksiğimiz var. Oraları doldurmak istiyoruz. 3 yerli oyuncu oynatma kuralı var. Onunla ilgili de çalışma yapıyoruz. En kısa sürede sorun takviye yapacağız" dedi.

    ANADOLU EFES GÖZÜNÜ TARIK BLACK'E DİKTİ
    Turkish Airlines EuroLeague'de ve Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Anadolu Efes'te gelecek sezon için çalışmalar sürüyor. MVP Micic'i takımda tutan Anadolu Efes pota altını güçlendirmek istiyor. Efes, Barcelona'ya giden Sertaç Şanlı'nın yerine Tarık Black ile görüşmelerini sürdürüyor.

    KAYSERİSPOR MANE İLE ANLAŞMA SAĞLADI
    Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-Kırmızılılıra son olarak Portekizli kanat oyuncusu Carlos Mane ile anlaşma sağladı. Başkan Berna Gözbaşı, sosyal medyadan"Mane de tamam. Yarın gece Kayseri'de" açıklamasını yaptı. Kayserispor bu sezon Süper Lig'de kötü rüya görmek istemiyor.

    TFF 1. LİG BUGÜN START ALIYOR
    TFF 1. Lig'de yeni sezon bugün oynanacak tek maçla start alıyor. Gençlerbirliği ile Eyüpspor saat 20.30'da karşılaşacak. Eryaman Stadı'ndaki mücadele beIN Sports MAX HD 1 kanalından yayınlanacak.

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    Haberler Spor Rachid Ghezzal resmen Kartal (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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