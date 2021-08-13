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    • 13.08.2021 09:50
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    Beşiktaş'tan Batshuayi talebi! Chelsea'ye yeni teklif

    Forvet arayışlarına devam eden Beşiktaş, Michy Batshuayi için girişimlerine devam ediyor. Belçikalı ismin bonservisini ödemekte zorlanan siyah-beyazlı ekip Chelsea'den özel bir talepte bulunacak.

    Beşiktaş’tan Batshuayi talebi! Chelsea’ye yeni teklif

    Teknik heyetin ısrarla istediği golcü transferinde artık geri sayıma geçen Beşiktaş Yönetimi, Michy Batshuayi için aylar öncesinden başlattığı girişimlere hız verdi. Ancak siyah-beyazlı kulübün bonservis konusunu çözmekte sıkıntı yaşadığı belirlendi.

    Milliyet'in haberine göre Chelsea ile bir senelik mukavelesi kalan 27 yaşındaki Belçikalı golcüyü teknik olarak kiralaması mümkün olmayan Beşiktaş'ın, İngiliz kulübünden bu konuda yardım isteyeceği iddia edildi.

    Mevcut kontrata artı bir yılın eklenmesi halinde Batshuayi'yi bir sene kiralayıp ikinci senesinde zorunlu satın alma seçeneğiyle transfer etmeyi planlayan yönetimin, aksi durumda büyük sıkıntı yaşayacağı vurgulandı.

        Yetenekli oyuncuyu bonservisiyle birlikte göndermek isteyen Chelsea'nin ise bu öneri karşısında ne cevap vereceği merak konusu oldu. Batshuayi'yi ikna etmekte zorlanmayacağını düşünen siyah-beyazlılar, limitler nedeniyle bonservisle oyuncu alma konusunda sorun yaşıyor.

        Bu problemi aşabilmek için kiralama veya bonserviste uzun süreli taksit seçenekleri üzerinde duran Beşiktaş Yönetimi, en kısa süre içinde golcü transferini gerçekleştirmek istiyor.

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