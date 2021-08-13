Ligler ne zaman başlıyor? 2021-2022 Süper Lig ve TFF 1. Lig ilk hafta maçları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Süper Lig 2021-2022 sezonu için meraklı bekleyiş sona erdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2021-2022 sezonuna ilişkin açıklama gelmişti ve profesyonel liglerin başlangıç tarihi belli olmuştu. Futbolseverler yeni sezonun ne zaman başlayacağını ve ilk hafta eşleşmelerini araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor? TFF 1. Lig maçları ne zaman? Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ilk hafta maçları ne zaman? İşte detaylar!
SÜPER LİG'DE 2021-2022 SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Süper Lig'de 90 günlük hasret sona eriyor. Ligin 2021-2022 sezonu heyecanı, 13 Ağustos Cuma günü başlayacak.
Beşiktaş'ın şampiyonluğuyla 15 Mayıs'ta tamamlanan 2020-2021 sezonunun ardından Süper Lig'de 64. sezonun perdesi, İstanbul'da son şampiyon Beşiktaş ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak maçla açılacak.
Türkiye'nin 13 ilinden 20 takım, 282 gün sürecek toplam 380 maçlık periyotta belirledikleri hedeflere ulaşmaya çalışacak.
13 İLDEN 20 TAKIM
Süper Lig'in 64. sezonunda 13 ilden 20 takım mücadele edecek. Yeni sezonda İstanbul'dan 6 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir) yer alacak.
Ligde Adana'dan Adana Demirspor, Antalya'dan Fraport TAV Antalyaspor ve Alanyaspor, İzmir'den Altay ve Göztepe, Kayseri'den Kayserispor, Hatay'dan Atakaş Hatayspor, Konya'dan İttifak Holding Konyaspor, Malatya'dan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Gaziantep'ten Gaziantep, Giresun'dan Giresunspor, Rize'den Çaykur Rizespor, Sivas'tan Demir Grup Sivasspor, Trabzon'dan da Trabzonspor başarıyı hedefleyecek.
İLK YARI 27 ARALIK'TA, SEZON 22 MAYIS 2022'DE BİTECEK
Süper Lig'de yarın başlayacak 2021-2022 sezonunda ilk devre, 19. hafta maçlarıyla 27 Aralık'ta sona erecek.
Ligde ikinci devre 7 Ocak 2022'de oynanacak 20. hafta müsabakalarıyla başlayıp sezon 22 Mayıs 2022'de tamamlanacak.
TARAFTARLAR TRİBÜNDE
Statlara giriş şartlarını yeniden düzenleyen Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) duyurduğu kriterler doğrultusunda yeni sezonda taraftarlar, maçları tribünden izleyebilecek.
Uzun bir aradan sonra statların kapılarının taraftarlara açılacağı Süper Lig'de maçları, aşı takvimini tamamlayan kişiler, son aşılarını olduktan 14 gün sonra takip edebilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçirenler de 180 gün süreyle statlara seyirci olarak girebilecek.
10 Ağustos tarihinden önce kombine bilet alanlardan aşı takvimini tamamlamayanlar, müsabakadan 48 saat önce yaptırdıkları PCR testi ile karşılaşmaları izleyebilecek.
Deplasman takımlarının taraftarları müsabakaya alınmayacak.