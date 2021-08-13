Ligler ne zaman başlıyor? 2021-2022 Süper Lig ve TFF 1. Lig ilk hafta maçları ne zaman, saat kaçta başlayacak?

BEŞ OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ HAKKI DEVAM EDECEK

Süper Lig'in yeni sezonunda takımlar, maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkına sahip olacak. Oyuncu değişiklikleri, oyunu kesintiye uğratmamak adına devre arasındaki değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilecek.

İLK BÜYÜK MAÇ 4. HAFTADA

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun ilk büyük karşılaşması, dördüncü haftada Trabzonspor ile Galatasaray arasında yapılacak. Ligde ilk derbi müsabakası, 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. Ligin 13. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, 17. haftada ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ayrıca, ligin 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe ve 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor müsabakaları da ligin öne çıkan diğer mücadeleleri olacak.

ÜST KLASMANDA 25 HAKEM

Süper Lig'de yeni sezon öncesi TFF Merkez Hakem Kurulunun açıkladığı üst klasman hakem listesinde 25 isim yer alıyor. Ligde yeni sezonda görev yapacak hakemlerden 7'sinin FIFA kokartı bulunuyor.

Türkiye'nin en kariyerli hakemi ve ligde 366 müsabakayla en çok maç yöneten Cüneyt Çakır'ın yanı sıra, Ali Palabıyık, Halil Umut Meler, Halis Özkahya, Arda Kardeşler, Abdulkadir Bitigen ve Yaşar Kemal Uğurlu, FIFA kokartlı hakemler olarak maç yönetecek.