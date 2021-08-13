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    Helal olsun sana Sivas

    Svasspor ilk maçta 2-1 yendiği Dinamo Batumi’yle uzatmada berabere kalıp play-off’a yükseldi. Kırmızı-Beyazlılar, Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti.

    Helal olsun sana Sivas
    Avrupa'da çok önemli başarılara imzası atan Sivasspor dün yine yüzümüzü güldürdü. Yiğidolar geçen hafta deplasmanda 2-1 yendiği Dinamo Batumi ile evinde 1-1 berabere kalarak UEFA Konferans Ligi'nda play-off turuna yükseldi. Kırmızı-Beyazlılar, Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti.

    Sivas'taki maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi. 78. dakikada Pantsulaia'nın golüyle konuk ekip öne geçti ve maç uzatmaya gitti. Bitime 11 dakika kala sahneye Felix çıktı ve skor 1-1'e geldi.

    Sivas bu beraberlikle turu geçmesini bildi.
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