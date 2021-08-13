Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demir FB maçı ne zaman?

MAÇIN HAKEMLERİ

Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan maçın hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından atanan hakemlere göre maçın orta hakemlik görevi Ali Şansalan'a verildi.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemliğini ise Yiğit Arslan üstlenecek.