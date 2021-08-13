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    • Spor
    • 13.08.2021 16:36
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    • 13.08.2021 16:36
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    Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demir FB maçı ne zaman?

    Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demir FB maçı ne zaman sorusuna futbol severler yanıt arıyor. Süper Lig’de 2021-2022 sezonu heyecanı başlıyor. Ligin ilk haftasında Fenerbahçe’nin rakibi ligin yeni ekiplerinden Adana Demirspor olacak. Yıllar sonra Süper Lig’e yükselen Adana Demirspor’un Fenerbahçe karşısında vereceği mücadele merakla bekleniyor. Peki; Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demir FB maçı ne zaman?

    Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demir FB maçı ne zaman? Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Yeni sezonun ilk haftasında, lige şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. 1994/95'ten bu yana ilk kez Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, o sezon oynadığı son 29 maçta galibiyet alamamıştı.

    ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

    Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 15 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

    MUHTEMEL 11'LER

    Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Talha Sanuç, Kaan Kanak, Svensson, Rassoul, Sinan Kurt, Younès Belhanda, Gökhan İnler, Mario Balotelli, David Akintola, Pa Amat Dibba

    Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Novak, Attila Szalai, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Osayi Samuel, Miha Zajc, Serdar Dursun

        MAÇIN HAKEMLERİ

        Adana Demirspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan maçın hakemleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından atanan hakemlere göre maçın orta hakemlik görevi Ali Şansalan'a verildi.

        Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemliğini ise Yiğit Arslan üstlenecek.

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        Haberler Spor Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demir FB maçı ne zaman?
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