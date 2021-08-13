Adana Demirspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Adana Demir FB maçı ne zaman? Süper Lig'de heyecan yeniden başlıyor. Yeni sezonun ilk haftasında, lige şampiyonluk parolasıyla giren Fenerbahçe deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. 1994/95'ten bu yana ilk kez Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, o sezon oynadığı son 29 maçta galibiyet alamamıştı.
ADANA DEMİRSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in ilk hafta mücadelesinde Adana Demirspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. 15 Ağustos Pazar günü saat 21.45'te oynanacak mücadele, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.
MUHTEMEL 11'LER
Adana Demirspor: Ferhat Kaplan, Talha Sanuç, Kaan Kanak, Svensson, Rassoul, Sinan Kurt, Younès Belhanda, Gökhan İnler, Mario Balotelli, David Akintola, Pa Amat Dibba
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Tisserand, Novak, Attila Szalai, Mesut Özil, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Luiz Gustavo, Osayi Samuel, Miha Zajc, Serdar Dursun