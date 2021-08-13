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    Fenerbahçe'den Hee-Chan Hwang harekatı!

    Kim Min Jae transferi sonrası Uzak Doğu pazarına yönelen Fenerbahçe, Alman ekibi Leipzig’de forma giyen 25 yaşındaki Hee-Chan Hwang’ı gündeme aldı. İşte tüm detaylar...

    Hwang harekatı

    Forvet transferi için çok yoğun bir şekilde çalışan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim ön plana çıktı... Kim Min Jae hamlesi sonrası Uzak Doğu pazarına yönelen Sarı-Lacivertliler, Bundesliga ekibi Leipzig'de forma giyen Hee- Chan Hwang için düğmeye bastı.



    Geçtiğimiz sezon 9 milyon Euro karşılığında Salzburg'dan Leipzig'e transfer olan Koreli forvetin 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

    Fenerbahçe yönetiminin bu transfer için bir Uzak Doğu şirketiyle sponsorluk anlaşması yapmayı planladığı da gelen bilgiler arasında.



    Transfer listesindeki bir başka forvet Sörloth'la takım arkadaşı olan Hee-Chan Hwang geçen sezon 18 maçta forma giymesine rağmen gol atamadı.

    25 yaşındaki forvet Salzburg'da ise 126 maçta 45 gol kaydetti.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'den Hee-Chan Hwang harekatı!
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