Fenerbahçe'den Hee-Chan Hwang harekatı!

Forvet transferi için çok yoğun bir şekilde çalışan Fenerbahçe'de sürpriz bir isim ön plana çıktı... Kim Min Jae hamlesi sonrası Uzak Doğu pazarına yönelen Sarı-Lacivertliler, Bundesliga ekibi Leipzig'de forma giyen Hee- Chan Hwang için düğmeye bastı.