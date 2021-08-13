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    • Spor
    • 13.08.2021 13:11
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    • 13.08.2021 13:11
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    Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Şifresiz mi izlenecek?

    Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu maçseverler tarafından merak edilerek araştırılıyor. Süper Lig 2021-2022 açılış sezonunun ilk maçı olan Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçı hakkında aramalar hız kazandı. Vodefone Park'ta oynanacak maç bu akşam ekranlarda yer alacak. Vatandaşlar maçın hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağını sorguluyor. Peki, Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Şifresiz mi izlenecek? İşte konu hakkında merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta?

    Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezonun açılış maçını Çaykur Rizespor ile yapacak. Vatandaşlar mücadele hakkında araştırmalara başladı. Peki, Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Şifresiz mi izlenecek? İşte konu hakkında merak edilenler!

    BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

    Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Zorlu mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Karşılaşmada Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

    BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Mehmet Topal, Vida, N'Sakala, Josef, Gökhan Töre, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan

    Çaykur Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim, Melnjak, Baiano, Sabo, Alper, Mendes, Umar, Remy

        İLK HAFTALARDA BAŞARILI SONUÇLAR ALIYOR

        Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun açılış maçında bu akşam Çaykur Rizespor'u ağırlayacak son şampiyon Beşiktaş, ilk hafta müsabakalarında aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlı takım, 63 yıllık lig tarihinde açılış karşılaşmalarında 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, deplasmanda çıktığı 32 açılış maçının 11'ni kazandı, 14'ünde berabere kaldı, 7'sinde ise sahadan mağlup ayrıldı.
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        Haberler Spor Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Şifresiz mi izlenecek?
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