Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezonun açılış maçını Çaykur Rizespor ile yapacak. Vatandaşlar mücadele hakkında araştırmalara başladı. Peki, Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Şifresiz mi izlenecek? İşte konu hakkında merak edilenler!