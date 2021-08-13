Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sorusu gündemde merak edilen konular arasında yer aldı. 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş, yeni sezonun açılış maçını Çaykur Rizespor ile yapacak. Vatandaşlar mücadele hakkında araştırmalara başladı. Peki, Beşiktaş- Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda? Şifresiz mi izlenecek? İşte konu hakkında merak edilenler!
BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Beşiktaş'ın Vodafone Park'ta Çaykur Rizespor'u konuk edeceği maç bu akşam saat 20.30'da başlayacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Zorlu mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Karşılaşmada Beşiktaş'ın ABD'li oyuncusu Tyler Boyd sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ-ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Mehmet Topal, Vida, N'Sakala, Josef, Gökhan Töre, Salih, Atiba, N'Koudou, Kenan
Çaykur Rizespor: Gökhan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim, Melnjak, Baiano, Sabo, Alper, Mendes, Umar, Remy