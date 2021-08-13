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    A.Demir sınavı öncesi Kanarya’da 2 şok (Fenerbahçe haberleri)

    Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye iki kötü haber birden geldi. İdmanda ters düşen Pelkas'ın omzunun çıktığı açıklandı. Kasığında ağrı hisseden Enner Valencia da dünkü antrenmanda yer almadı. İşte haberin detayları ve diğer Fenerbahçe haberleri...

    A.Demir sınavı öncesi Kanarya’da 2 şok
    Pazar günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye iki kötü haber birden geldi. İdmanda ters düşen Pelkas'ın omzunun çıktığı açıklandı. Omzu yerine oturtulan Yunan yıldızın 2-3 hafta forma giymesi beklenmiyor. Kasığında ağrı hisseden Enner Valencia da dünkü antrenmanda yer almadı.



    MÜTHİŞ GELİR: 268 MİLYON
    Kripto para dünyasına adım atan Fenerbahçe kasasını doldurdu. Dün Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Paribu Teknoloji A.Ş. ve Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş ile yapılan sözleşme kapsamında üretilen Fenerbahçe Token ön satış sürecinin sonucu olarak; Şirketimiz, 268.500.000 TL gelir elde etmiştir" denildi. Fenerbahçe bu paranın 3'te 1'ini yani yaklaşık 90 milyonunu transfer harcamalarında kullanabilecek.

    FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ HELSİNKİ
    UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin rakibi HJK Helsinki oldu. Finlandiya ekibi 2-2'nin rövanşında Azeri temsilcisi Bakü'yü 3-0 yenerek tur atladı. Fenerbahçe, Helsinki ile ilk maçı 19 Ağustos'ta Ülker Stadı'nda oynayacak. Rövanş ise 26 Ağustos'ta Finlandiya'da oynanacak. Turu atlayan takım gruplara kalacak.

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