A.Demir sınavı öncesi Kanarya’da 2 şok (Fenerbahçe haberleri)

Pazar günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'ye iki kötü haber birden geldi. İdmanda ters düşen Pelkas'ın omzunun çıktığı açıklandı. Omzu yerine oturtulan Yunan yıldızın 2-3 hafta forma giymesi beklenmiyor. Kasığında ağrı hisseden Enner Valencia da dünkü antrenmanda yer almadı.
MÜTHİŞ GELİR: 268 MİLYON
Kripto para dünyasına adım atan Fenerbahçe kasasını doldurdu. Dün Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Paribu Teknoloji A.Ş. ve Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş ile yapılan sözleşme kapsamında üretilen Fenerbahçe Token ön satış sürecinin sonucu olarak; Şirketimiz, 268.500.000 TL gelir elde etmiştir" denildi. Fenerbahçe bu paranın 3'te 1'ini yani yaklaşık 90 milyonunu transfer harcamalarında kullanabilecek.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ HELSİNKİ
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin rakibi HJK Helsinki oldu. Finlandiya ekibi 2-2'nin rövanşında Azeri temsilcisi Bakü'yü 3-0 yenerek tur atladı. Fenerbahçe, Helsinki ile ilk maçı 19 Ağustos'ta Ülker Stadı'nda oynayacak. Rövanş ise 26 Ağustos'ta Finlandiya'da oynanacak. Turu atlayan takım gruplara kalacak.
MÜTHİŞ GELİR: 268 MİLYON
Kripto para dünyasına adım atan Fenerbahçe kasasını doldurdu. Dün Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Paribu Teknoloji A.Ş. ve Stoken Finansal Teknolojiler A.Ş ile yapılan sözleşme kapsamında üretilen Fenerbahçe Token ön satış sürecinin sonucu olarak; Şirketimiz, 268.500.000 TL gelir elde etmiştir" denildi. Fenerbahçe bu paranın 3'te 1'ini yani yaklaşık 90 milyonunu transfer harcamalarında kullanabilecek.
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ HELSİNKİ
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin rakibi HJK Helsinki oldu. Finlandiya ekibi 2-2'nin rövanşında Azeri temsilcisi Bakü'yü 3-0 yenerek tur atladı. Fenerbahçe, Helsinki ile ilk maçı 19 Ağustos'ta Ülker Stadı'nda oynayacak. Rövanş ise 26 Ağustos'ta Finlandiya'da oynanacak. Turu atlayan takım gruplara kalacak.