St. Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? St. Johnstone Galatasaray maçı şifresiz mi olacak?

Galatasaray, turu geçmesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.



Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Galatasaray'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Bu nedenle erken gol bulmak isteyen Fatih Terim, son dönemde formsuzluğuyla dikkat çeken Mohamed'i kenara çekecek. İleri uçta Babel ile birlikte Diagne'ye şans verecek.

İlk maçta kırmızı kart gören Muslera bugün yok. Fatih Öztürk de UEFA'ya bildirilmediği için kadroda yer alamayacak. Terim, bu nedenle zorlu maçta İsmail Çipe'ye şans verecek. Ayrıca Berk Balaban ile Jankat Yılmaz da dahil edildi.