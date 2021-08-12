St. Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? St. Johnstone Galatasaray maçı şifresiz mi olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. UEFA yolunda mücadelesine sari kırmızılılar St. Johnstone ile 5 Ağustos'taki karşılaşmasında 1-1 berabere kalmıştı ve rövanş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki St. Johnstone Galatasaray maçı muhtemel 11'leri belli oldu mu?
GALATASARAY ST. JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın İstanbul'da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kalmasından sonra sarı kırmızılılar rövanş maçı hazırlıklarını sürdürdü ve UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için geri sayım başladı.
St. Johnstone - Galatasaray maçı, 12 Ağustos 2021 Çarşamba günü oynanacak.Saat 21.00'de başlayacak olan mücadele, İskoçya'nın Perth şehrinde oynanacak ve Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.UEFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, St. Johnstone - Galatasaray maçını, Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek.
ST. JOHNSTONE - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
St. Johnstone: Clark, Kerr, Godon, Mccart, Mccann, Wotherspoo, Rooney, Devine, Davidson, O'Halloran, Kane
Galatasaray: İsmail, Boey, Luyindama, MArcao, Aanholt, Emre, Taylan, Kerem, Berkan, Babel, Diagne