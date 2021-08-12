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    • Spor
    • 12.08.2021 16:31
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    • 12.08.2021 16:31
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    St. Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? St. Johnstone Galatasaray maçı şifresiz mi olacak?

    Futbol severler gündemde yoğun bir şekilde St. Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorusunun yanıtını araştırıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçında 5 Ağustos’ta gerçekleşmiş ve 1-1 berabere kalmışlardı. Sarı kırmızılılar rövenç maçı için hazırlık yaparken Galatasaray kazandıkları turunda bir üst tura geçme şansını elde edecek. Peki internet izlemek isteyenler karşılaşmayı canlı yayın olarak takip edebilecek mi? St. Johnstone Galatasaray maçı şifresiz mi olacak?

    takvim.com.tr
    St. Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    St. Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? St. Johnstone Galatasaray maçı şifresiz mi olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. UEFA yolunda mücadelesine sari kırmızılılar St. Johnstone ile 5 Ağustos'taki karşılaşmasında 1-1 berabere kalmıştı ve rövanş maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki St. Johnstone Galatasaray maçı muhtemel 11'leri belli oldu mu?

    GALATASARAY ST. JOHNSTONE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

    Galatasaray'ın İstanbul'da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kalmasından sonra sarı kırmızılılar rövanş maçı hazırlıklarını sürdürdü ve UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için geri sayım başladı.

    St. Johnstone - Galatasaray maçı, 12 Ağustos 2021 Çarşamba günü oynanacak.Saat 21.00'de başlayacak olan mücadele, İskoçya'nın Perth şehrinde oynanacak ve Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.UEFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, St. Johnstone - Galatasaray maçını, Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek.

    ST. JOHNSTONE - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

    St. Johnstone: Clark, Kerr, Godon, Mccart, Mccann, Wotherspoo, Rooney, Devine, Davidson, O'Halloran, Kane

    Galatasaray: İsmail, Boey, Luyindama, MArcao, Aanholt, Emre, Taylan, Kerem, Berkan, Babel, Diagne

        Galatasaray, turu geçmesi halinde Avrupa Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, elenmesi durumunda ise UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Sırbistan ekibi Vojvodina ile Avusturya temsilcisi LASK arasındaki eşleşmenin galibiyle mücadele edecek.

        Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Galatasaray'da tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Bu nedenle erken gol bulmak isteyen Fatih Terim, son dönemde formsuzluğuyla dikkat çeken Mohamed'i kenara çekecek. İleri uçta Babel ile birlikte Diagne'ye şans verecek.

        İlk maçta kırmızı kart gören Muslera bugün yok. Fatih Öztürk de UEFA'ya bildirilmediği için kadroda yer alamayacak. Terim, bu nedenle zorlu maçta İsmail Çipe'ye şans verecek. Ayrıca Berk Balaban ile Jankat Yılmaz da dahil edildi.
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        Haberler Spor St. Johnstone Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? St. Johnstone Galatasaray maçı şifresiz mi olacak?
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