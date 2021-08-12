Molde Trabzonspor maçı saat kaçta? Molde-Trabzonspor rövanş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

İlk maç ilk resmi maçımızdı yarın da ikinci resmi maçımızı oynayacağız. Molde takımı istikrarlı bir takım ve yıllardır Avrupa'da da belli bir istikrar sağladılar. İlk maçta 3-3'lük skor oldukça fantastik bir maç oldu seyirciler için. Oyunu daha çok elinde tutan domine eden her seferinde öne geçen son dakikada penaltıyla fırsatı yakalayan taraftık. Olumlu olumsuz dersler çıkardık. Özellikle yediğimiz 3 gol. Analizleri ve pratikleri yaptık. Maça tamamen hazırız. Avrupa kupaları bu seneki en önemli hedeflerimizden birisi. Tur atlayıp yola devam etmek istiyoruz.

TRONDSEN: MOLDE'Yİ ÇOK İYİ TANIYORUM!

Trabzonspor'un yıldızı Trondsen, "Molde'yi çok iyi tanıyorum, aralarında arkadaşlarım var. Bizim için kolay bir maç olmayacak. Karşımızda çok iyi oyunculara sahip bir takım var. Sahanın zemini de farklı, ancak takım olarak iyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum." dedi.