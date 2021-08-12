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    • 12.08.2021 16:40
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    • 12.08.2021 16:40
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    Molde Trabzonspor maçı saat kaçta? Molde-Trabzonspor rövanş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Molde-Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçınca Trabzonspor Molde ile berabere kaldı. Ardından iki ekip arasındaki rövanş maçı bugün ekranlara gelecek. Karadeniz ekibi bu sezon 25 yıllık aranın ardından Molde FK ile Molde'de Aker Stadyumu'nda karşılaşacak. Peki, Molde - Trabzonspor maçı saat kaçta? Molde- Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında detaylar!

    takvim.com.tr
    Molde Trabzonspor maçı saat kaçta?

    Molde- Trabzonspor maçı saat kaçta? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. Molde - Trabzonspor maçı 12 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak. Karadeniz ekibi bu sezon 25 yıllık aranın ardından Molde FK ile Molde'de Aker Stadyumu'nda karşılaşacak. Peki, Molde - Trabzonspor maçı saat kaçta? Molde- Trabzonspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte konu hakkında detaylar!

    MOLDE - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Molde - Trabzonspor maçı 12 Ağustos Perşembe günü saat 19:00'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

    MOLDE - TRABZONSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

    Molde-Trabzonspor rövanş maçında Macar hakem Adam Farkas düdük çalacak.

    KONFERANS LİGİ'NDE İLK SEZON

    UEFA tarafından düzenlenen Avrupa'nın en büyük üçüncü futbol organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nin ilk sezonu. Yeni düzenlenen turnuvaya 3. ön eleme turundan başlayan Trabzonspor sahasında Molde FK ile oynadığı ilk maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

    25 YIL SONRA NORVEÇ'E GİDİYOR

    Trabzonspor Avrupa arenasında 25 yıl sonra Norveç'e gidecek. 1996 yılında Norveç'in Bodo/Glimt takımı ile karşılaşan bordo-mavililer rakibini 2-1 ve 3-1'lik skorlarla yenerek tur atlamıştı. Söz konusu tarihten sonra Norveç takımlarıyla eşleşmeyen Karadeniz ekibi bu sezon 25 yıllık aranın ardından Molde FK ile Molde'de Aker Stadyumu'nda karşılaşacak.

        TRABZONSPOR'UN MAÇ KADROSU AÇIKLANDI!

        Trabzonspor'un Norveç kafilesinde 22 futbolcu yer alıyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı kadroya, Uğurcan, Erce, Arda, Serkan, Hugo, Edgar le, Bruno Peres, Trondsen, İsmail Köybaşı, Berat, Hamsik, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniniy, Gervinho, Atakan , Hüseyin, Yunus Mallı, Yusuf Sarı, Abdulkadir Parmak, Faruk Can Genç ve Murat Cem Akpınar'ı dahil etti. Bordo-mavililerin dün imza artırdığı Cornelius ve Dorukhan Toköz kafilede yer almadı.

        İŞTE MUHTEMEL 11

        Uğurcan, Peres, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Gerviinho, Nwakaeme, Djaniny

        ABDULLAH AVCI'NIN AÇIKLAMALARI:

        İlk maç ilk resmi maçımızdı yarın da ikinci resmi maçımızı oynayacağız. Molde takımı istikrarlı bir takım ve yıllardır Avrupa'da da belli bir istikrar sağladılar. İlk maçta 3-3'lük skor oldukça fantastik bir maç oldu seyirciler için. Oyunu daha çok elinde tutan domine eden her seferinde öne geçen son dakikada penaltıyla fırsatı yakalayan taraftık. Olumlu olumsuz dersler çıkardık. Özellikle yediğimiz 3 gol. Analizleri ve pratikleri yaptık. Maça tamamen hazırız. Avrupa kupaları bu seneki en önemli hedeflerimizden birisi. Tur atlayıp yola devam etmek istiyoruz.

        TRONDSEN: MOLDE'Yİ ÇOK İYİ TANIYORUM!

        Trabzonspor'un yıldızı Trondsen, "Molde'yi çok iyi tanıyorum, aralarında arkadaşlarım var. Bizim için kolay bir maç olmayacak. Karşımızda çok iyi oyunculara sahip bir takım var. Sahanın zemini de farklı, ancak takım olarak iyi bir maç çıkaracağımıza inanıyorum." dedi.
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        Haberler Spor Molde Trabzonspor maçı saat kaçta? Molde-Trabzonspor rövanş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?
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