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    • 12.08.2021 16:32
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    Manchester United'tan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Yıldız isim satış listesinde

    Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan Manchester United forması giyen Andreas Pereira ile ilgili Premier Lig ekibi kararını verdi. Kırmızı Şeytanlar'ın Brezilyalı ismi satış listesine koyduğu öğrenildi.

    Manchester United’tan Fenerbahçe’ye transfer müjdesi

    Fenerbahçe'nin transfer gündeminde bulunan Andreas Pereira ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Vitor Pereira'nın transferine sıcak baktığı yıldız futbolcu için Manchester United yönetimi, transfer kararı aldı.

    Fotomaç'ın dış basından aktardığı bilgilere göre Manchester United, Phil Jones ve Andreas Pereira'yı satmak istiyor. United teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, oyuncuları kadrosuna düşünmüyor.

    2 TALİBİ VAR
    25 yaşındaki Andreas Pereira'ya yaz transfer döneminde Fenerbahçe ve Lazio'nun ilgisinin olduğu ancak henüz resmi bir teklifin gelmediği kaydedildi.
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        Haberler Spor Manchester United'tan Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! Yıldız isim satış listesinde
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