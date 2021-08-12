GALATASARAY ST. JOHNSTONE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta naklen yayınlanacak.

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RADAMEL FALCAO KADRODA YER ALMADI

Bu sezon kadroda düşünülmediği kendisine iletilen ve takım bulması istenen yıldız futbolcu Radamel Falcao, St. johnstone ile oynanacak olan mücadelede kadroya alınmadı. Aynı talepte bulunulan Sofiane Feghouli ise maç kadrosunda yer aldı.