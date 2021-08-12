GS St. Johnstone canlı anlatım izle seçeneği izleyiciler tarafından merak ediliyor. İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Galatasaray sahaya kesin zafer parolasıyla çıkacak. UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Peki, Galatasaray St. Johnstone maçı şifresiz canlı izleme yolları nelerdir? İşte tüm bilgiler...
GALATASARAY ST. JOHNSTONE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maç 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.
İşte maça dair tüm bilgiler;
GALATASARAY ST. JOHNSTONE MAÇI HANGİ KANALDA?
Maç D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta naklen yayınlanacak.
GS ST. JOHNSTONE CANLI ANLATIM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
RADAMEL FALCAO KADRODA YER ALMADI
Bu sezon kadroda düşünülmediği kendisine iletilen ve takım bulması istenen yıldız futbolcu Radamel Falcao, St. johnstone ile oynanacak olan mücadelede kadroya alınmadı. Aynı talepte bulunulan Sofiane Feghouli ise maç kadrosunda yer aldı.
GS ST. JOHNSTONE MAÇI HANGİ KANALDA? NASIL İZLENİR?
Maç şifreli yayınlanacak. D-Smart platformunda bulunan Spor Smart, 77. kanalda yer almaktadır. Spor Smart'ı izleyebilmek için D Smart'ın spor paketine üye olmanız gerekmektedir.