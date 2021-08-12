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    • Spor
    • 12.08.2021 20:36
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    • 12.08.2021 20:36
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    GS St. Johnstone canlı anlatım izle! Galatasaray St. Johnstone maçı şifresiz canlı izleme yolları nelerdir?

    Bugün Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında İskoç temsilcisi St. Johnstone ile bir üst tur için karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar UEFA yolunda mücadelesine tam gaz devam etmek istiyor ve maçın hangi kanalda yayınlanacağı merak ediliyor. Maçın yayınlandığı dakikalarda Galatasaray St. Johnstone canlı anlatım izleme seçeneği araştırılıyor. Peki, GS St. Johnstone maçı şifresiz canlı izleme yolları nelerdir? İşte karşılaşmaya dair tüm merak edilenler...

    Galatasaray St. Johnstone maçı hangi kanalda?

    GS St. Johnstone canlı anlatım izle seçeneği izleyiciler tarafından merak ediliyor. İlk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan Galatasaray sahaya kesin zafer parolasıyla çıkacak. UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Peki, Galatasaray St. Johnstone maçı şifresiz canlı izleme yolları nelerdir? İşte tüm bilgiler...

    GALATASARAY ST. JOHNSTONE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

    Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maç 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.

    İşte maça dair tüm bilgiler;

    GALATASARAY ST. JOHNSTONE MAÇI HANGİ KANALDA?

    Maç D-Smart 77. Kanal Spor Smart'ta naklen yayınlanacak.

    GS ST. JOHNSTONE CANLI ANLATIM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    RADAMEL FALCAO KADRODA YER ALMADI

    Bu sezon kadroda düşünülmediği kendisine iletilen ve takım bulması istenen yıldız futbolcu Radamel Falcao, St. johnstone ile oynanacak olan mücadelede kadroya alınmadı. Aynı talepte bulunulan Sofiane Feghouli ise maç kadrosunda yer aldı.

    GS ST. JOHNSTONE MAÇI HANGİ KANALDA? NASIL İZLENİR?

    Maç şifreli yayınlanacak. D-Smart platformunda bulunan Spor Smart, 77. kanalda yer almaktadır. Spor Smart'ı izleyebilmek için D Smart'ın spor paketine üye olmanız gerekmektedir.

        MUHTEMEL 11'LER

        St. Johnstone: Clark, Kerr, Gordon, Mccart, Rooney, McCann, Davidson, Wotherspoon, Devine, O'Halloran, Kane

        Galatasaray: İsmail, Boey, Luyindama, Marcao, van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Emre Kılınç, Kerem, Mohamed

        SÜPER LİG VE TFF 1'İNCİ LİG'DE YENİ SEZON HEYECANI YARIN BAŞLIYOR

        Süper Lig'de ve TFF 1'inci Lig'de 2021-2022 sezonu heyecanı yarın başlıyor. 20 takımın mücadele edeceği Süper Lig'in ilk haftasında yarın son şampiyon Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak.

        Fenerbahçe pazar günü Adana Demirspor'a, Galatasaray ise pazartesi günü Giresunspor'a konuk olacak. İki mücadelenin başlama saati de 21.45.

        Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) duyurduğu kriterler doğrultusunda yeni sezonda taraftarlar, maçları tribünden izleyebilecek. Süper Lig'de maçları aşı takvimini tamamlayan kişiler, son aşılarını olduktan 14 gün sonra takip edebilecek. Kovid-19 geçirenler de 180 gün süreyle statlara seyirci olarak girebilecek. 10 Ağustos tarihinden önce kombine bilet alanlardan aşı takvimini tamamlamayanlar, müsabakadan 48 saat önce yaptırdıkları PCR testi ile karşılaşmaları izleyebilecek.

        Süper Lig'de yarın başlayacak 2021-2022 sezonunda ilk devre, 27 Aralık'ta sona erecek. Sezonun ikinci yarısı ise 7 Ocak 2022'de başlayacak ve 22 Mayıs 2022 tarihinde bitecek.

        Ligin ilk hafta maçları şöyle:

        YARIN:

        20.30 Beşiktaş - Çaykur Rizespor (Vodafone Park)

        14 AĞUSTOS CUMARTESİ

        19.15 Vavacars Fatih Karagümrük - Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

        21.45 Altay - Kayserispor (Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu)

        21.45 Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa (Yeni Hatay Stadyumu)

            15 AĞUSTOS PAZAR

            19.15 Medipol Başakşehir FK - Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)

            21.45 Fraport Tav Antalyaspor - Göztepe (Antalya Stadyumu)

            21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe (Yeni Adana Stadyumu)

            16 AĞUSTOS PAZARTESİ

            19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Trabzonspor (Yeni Malatya Stadyumu)

            19.15 Demir Grup Sivasspor - İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu)

            21.45 Giresunspor - Galatasaray (Çotanak Spor Kompleksi)
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            Haberler Spor GS St. Johnstone canlı anlatım izle! Galatasaray St. Johnstone maçı şifresiz canlı izleme yolları nelerdir?
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