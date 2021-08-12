İLK 11'LER

Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Koray Altınay, Uğur Çiftçi, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Sefa Yılmaz, Kayode, James.

Dinamo Batumi: Alavidze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Manjgaladze, Jigauri, Altunashvili, Mamuchashvili, Flamarion

"İNŞALLAH TARAFTARLARIMIZI MUTLU EDECEK BİR SONUÇ ALIRIZ"

Kırmızı-beyazlı takımın kulüp başkanı Otyakmaz, takımın antrenmanı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk maçta geriden gelip 2-1 kazandıklarını ve rövanş için avantaj elde ettiklerini hatırlatarak, "Ancak rakibimiz çok tehlikeli ve formda bir takım. Rakibimizin güçlü olduğunu biliyoruz ve ona göre hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah taraftarımızı ve milletimizi sevindirecek bir sonuç alacağız." diye konuştu.

Gürcistan temsilcisiyle oynayacakları karşılaşmayı çok önemsediklerini vurgulayan başkan Otyakmaz, "İlk hedefimiz, Dinamo Batum maçını kazanarak turu geçmek. Sonra da play-off etabını geçerek gruplara kalmak istiyoruz. Çünkü ekonomik açıdan iyi bir kazanç getiriyor ve takımın güçlenmesine katkı veriyor." ifadelerini kullandı.