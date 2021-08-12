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    • Spor
    • 12.08.2021 20:49
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    • 12.08.2021 20:49
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    Sivasspor Dinamo Batumi maçı canlı anlatım izle! Sivasspor Dinamo Batumi canlı izleme yolları!

    Futbol severler tarafından Sivasspor Dinamo Batumi maçı canlı anlatım izle sorgulaması sıklıkla yapılmaya başlandı. Sivasspor, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda Gürcistan temsilcisi Dinamo Batumi ile karşılaşacak ve heyecan dolu bu mücadeleyi internet üzerinden canlı yayın olarak izlemek isteyenler araştırmalara başladı. Sivasspor Dinamo Batumi canlı izleme yolları merak ediliyor. Peki ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

    takvim.com.tr
    Sivasspor Dinamo Batumi maçı canlı anlatım izle! Sivasspor Dinamo Batumi canlı izleme yolları!

    Sivasspor Dinamo Batumi maçı canlı anlatım izle! Sivasspor Dinamo Batumi canlı izleme yolları sorgulamaları arama motorları üzerinden yoğun bir şekilde yapılır oldu. Sivasspor ile Dinamo Batumi ön eleme turu rövanş maçı için heyecan dolu geri sayım futbol severler tarafından başladı. Sivasspor Dinamo Batumi'yi yenerse play-off turuna yükselecek. İşte ayrıntılar…

    SİVASSPOR DİNAMO BATUMİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Sivasspor Dinamo Batumi maçı 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

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    İLK 11'LER

    Sivasspor: Ali Şaşal, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Koray Altınay, Uğur Çiftçi, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Sefa Yılmaz, Kayode, James.

    Dinamo Batumi: Alavidze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Manjgaladze, Jigauri, Altunashvili, Mamuchashvili, Flamarion

    "İNŞALLAH TARAFTARLARIMIZI MUTLU EDECEK BİR SONUÇ ALIRIZ"

    Kırmızı-beyazlı takımın kulüp başkanı Otyakmaz, takımın antrenmanı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk maçta geriden gelip 2-1 kazandıklarını ve rövanş için avantaj elde ettiklerini hatırlatarak, "Ancak rakibimiz çok tehlikeli ve formda bir takım. Rakibimizin güçlü olduğunu biliyoruz ve ona göre hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah taraftarımızı ve milletimizi sevindirecek bir sonuç alacağız." diye konuştu.

    Gürcistan temsilcisiyle oynayacakları karşılaşmayı çok önemsediklerini vurgulayan başkan Otyakmaz, "İlk hedefimiz, Dinamo Batum maçını kazanarak turu geçmek. Sonra da play-off etabını geçerek gruplara kalmak istiyoruz. Çünkü ekonomik açıdan iyi bir kazanç getiriyor ve takımın güçlenmesine katkı veriyor." ifadelerini kullandı.

        Bu sene Süper Lig'in çetin mücadelelere sahne olacağını dile getiren ve bütün takımların iyi kadro kurarak lige hazırlandıklarına dikkati çeken Otyakmaz, "Biz ilk 5'in içinde olmayı sevdik. Son 15-20 yıllık süre zarfı içinde de sanıyorum 5-6 kez ilk 5 içerisinde yer aldık. Dolayısıyla Sivasspor'un alışık olduğu bir yer. O yüzden yine ilk 5'in içerisinde yer almayı arzuluyoruz. Avrupa'da 3 maç oynadık. Bu ilk maçlarda transferi tamamlamak hedefimizdi. Bunu da büyük oranda başardık. Ülke milli takımında olan futbolcumuz da sonunda takıma katıldı. Fakat yine darbeye bağlı sakatlıklar biraz sorun oldu. Transferlerle bu açığı kapattığımızı ve hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Transferi de Eylül'ün 5'ine kadar olağanüstü bir şey olmazsa noktaladık." değerlendirmesinde bulundu.

        Otyakmaz, Türkiye Futbol Federasyonunun statlara sadece Kovid-19 aşısı olanların alınacağı yönündeki kararının hatırlatılması üzerine, "Aşı olmayı herkese tavsiye ediyorum. Hepimiz aşımızı olduk. Ancak sadece aşılılar girecekse stada, kapasitenin biraz artırılması iyi olur. Madem herkes aşılı, kapasitenin yarı yarıya veya biraz daha üstüne çıkarılması gerekiyor. Ayrıca özellikle taraftarımıza aşı olmayı tavsiye ediyorum. Böylece stadyumlarda hem birlikte oluruz hem de bu salgının yayılım hızını azaltmış oluruz. Görüyoruz vaka oranı büyük oranda arttı ama bütün bunların çoğunluğunu aşı olmayanlar oluşturuyor." şeklinde görüş belirtti.

        Öte yandan Sivasspor, Dinamo Batum karşılaşmasının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
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