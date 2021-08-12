Spor Smart şifreli mi? St. Johnstone - Galatasaray maçı şifresiz izlenebilecek mi?

Andris Treimanis yönetecek

Galatasaray'ın 3. eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla deplasmanda oynayacağı maçı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Müsabakada Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ile Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

Galatasaray, turu geçerse Avrupa Ligi'nde Play-Off'a çıkacak

Galatasaray, Avrupa'da bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde PSV'ye 5-1 ve 2-1'lik skorlarla elenerek Devler Ligi'ne veda eden Sarı-Kırmızılılar, yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devametti. Kupa 2'de Aslan, İskoç ekibi St Johnstone'la İstanbul'da 1-1 berabere kaldı. Cim Bom, 12 Ağustos'ta rakibiyle İskoçya'da rövanşı oynayacak. Avrupa'daki son 27 maçında 3 galibiyet, 16 mağlubiyeti ve 8 beraberliği bulunan Galatasaray, turu geçerse Avrupa Ligi'nde Play-Off'a çıkacak; temsilcimiz elenirse de yoluna UEFA'nın yeni kupası Konferans Ligi'nin Play-Off turunda devam edecek.