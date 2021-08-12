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    • Spor
    • 12.08.2021 21:03
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    • 12.08.2021 21:03
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    Spor Smart şifreli mi? St. Johnstone - Galatasaray maçı şifresiz izlenebilecek mi?

    Akşam saatlerinde futbol severler Spor Smart şifreli mi? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Galatasaray, St. Johnstone ile rövanç maçında karşı karşıya gelecek ve Spor Smart üzerinden yayınkanacak. Karşılaşmayı internet üzerinden canlı yayın olarak izlemek isteyenler ise spor smart şifreli mi yoksa şifresiz mi araştırmalarını yapar oldu. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Spor Smart şifreli mi? St. Johnstone - Galatasaray maçı şifresiz izlenebilecek mi?

    Spor Smart şifreli mi? St. Johnstone - Galatasaray maçı şifresiz izlenebilecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sarı kırmızılılar UEFA yolunda mücadelesine devam ediyor ve daha önce 1-1 berabere kaldığı St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. St. Johnstone - Galatasaray maçı Spor Smart üzerinden izlenebilecek. Peki şifreli mi şifresiz mi olacak?

    SPOR SMART ŞİFRELİ Mİ?

    Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maç 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.

    D-Smart platformunda yer alan Spor Smart 77. kanalda yer alıyor. Spor Smart izleyebilmek için D-Smart platformunun 'Aile Spor Paketine üye olmak gerekiyor D-Smart GO üyesi olan tüm kullanıcılar internet üzerinden Cep telefonundan veya tablet üzerinden maç yayınını takip edebilecek.

    SPOR SMART FREKANS BİLGİLERİ

    Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frenaks bilgileri şöyle:

    Frekans: 12245

    Polarizasyon: H - Yatay

    Kapsama: Doğu

    SR: 27500

    FEC: 5/6

    Sistem: DVB-S2

    Modülasyon: 8PSK

        Andris Treimanis yönetecek

        Galatasaray'ın 3. eleme turunda İskoçya'nın St. Johnstone takımıyla deplasmanda oynayacağı maçı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek. Müsabakada Treimanis'in yardımcılıklarını Haralds Gudermanis ile Aleksejs Spasjonnikovs üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Aleksandrs Golubevs olacak.

        Galatasaray, turu geçerse Avrupa Ligi'nde Play-Off'a çıkacak

        Galatasaray, Avrupa'da bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. Şampiyonlar Ligi 2. ön elemesinde PSV'ye 5-1 ve 2-1'lik skorlarla elenerek Devler Ligi'ne veda eden Sarı-Kırmızılılar, yoluna Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda devametti. Kupa 2'de Aslan, İskoç ekibi St Johnstone'la İstanbul'da 1-1 berabere kaldı. Cim Bom, 12 Ağustos'ta rakibiyle İskoçya'da rövanşı oynayacak. Avrupa'daki son 27 maçında 3 galibiyet, 16 mağlubiyeti ve 8 beraberliği bulunan Galatasaray, turu geçerse Avrupa Ligi'nde Play-Off'a çıkacak; temsilcimiz elenirse de yoluna UEFA'nın yeni kupası Konferans Ligi'nin Play-Off turunda devam edecek.
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