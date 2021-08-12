Spor Smart şifreli mi? St. Johnstone - Galatasaray maçı şifresiz izlenebilecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Sarı kırmızılılar UEFA yolunda mücadelesine devam ediyor ve daha önce 1-1 berabere kaldığı St. Johnstone ile karşı karşıya gelecek. St. Johnstone - Galatasaray maçı Spor Smart üzerinden izlenebilecek. Peki şifreli mi şifresiz mi olacak?
SPOR SMART ŞİFRELİ Mİ?
Temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Üçüncü Ön Eleme Turu'nda İskoçya temsilcisi St. Johnstone ile oynayacağı maç 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak.
D-Smart platformunda yer alan Spor Smart 77. kanalda yer alıyor. Spor Smart izleyebilmek için D-Smart platformunun 'Aile Spor Paketine üye olmak gerekiyor D-Smart GO üyesi olan tüm kullanıcılar internet üzerinden Cep telefonundan veya tablet üzerinden maç yayınını takip edebilecek.
SPOR SMART FREKANS BİLGİLERİ
Türksat 4A uydusu üzerinden yayın yapan Smart Spor kanalının frenaks bilgileri şöyle:
Frekans: 12245
Polarizasyon: H - Yatay
Kapsama: Doğu
SR: 27500
FEC: 5/6
Sistem: DVB-S2
Modülasyon: 8PSK