Sivasspor - Dinamo Batumi MAÇI CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi canlı takip

UEFA Konferans Ligi 3. Ön eleme maçında Sivasspor, Dinamo Batumi ile kozlarını paylaşıyor.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Ricardo De Burgos yönetiyor.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Demir Grup Sivasspor ile Gürcistan temsilcisi Dinamo Batum arasında oynanan 3. eleme turu rövanş maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
13. dakikada Fajr'in sol kanattan kullandığı köşe atışında Dinamo Batum'un kalecisi Alavidze çift yumrukla topu uzaklaştırdı.
23. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ çaprazdan ceza sahasına yerden gönderdiği top, Sefa Yılmaz'a gelmeden önce rakip defans oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.
26. dakikada Ahmet Oğuzun sağ taraftan kullandığı uzun taç atışına ceza alanı içinde iyi yükselen James'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Alavidze de kaldı.
45. dakikada Flamarion'un ceza alanının solundan yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden auta çıktı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
SİVASSPOR - DINAMO BATUM MAÇI 11'LERİ
Sivasspor: Ali Şaşal, Oğuz, Caner Osmanpaşa, Koray, Uğur Çiftçi, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Sefa Yılmaz, Kayode, James
Dinamo Batum: Alavidze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Manjgaladze, Jigauri, Altunashvili, Mamuchashvili, Flamarion
RIZA ÇALIMBAY'DAN AÇIKLAMALAR!
Maç öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Dinamo Batumi tehlikeli bir takım. Buradaki maç, öyle kolay olmayacak. Mücadele etmezsek, oyunda kalmazsak sıkıntı yaşayabileceğimiz bir maç. Çok zor, çekişmeli bir kapışma olacak. Bizim açımızdan bir final maçı. Biz de bu maçları milli maç gibi oynuyoruz" dedi.
17 MAÇTA 7 GALİBİYET
Avrupa kupalarında daha önce 17 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 9 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.
Söz konusu mücadelelerde 19 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 30 gol gördü.