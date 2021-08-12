Sivasspor - Dinamo Batumi MAÇI CANLI İZLE | UEFA Konferans Ligi canlı takip





26. dakikada Ahmet Oğuzun sağ taraftan kullandığı uzun taç atışına ceza alanı içinde iyi yükselen James'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Alavidze de kaldı.

45. dakikada Flamarion'un ceza alanının solundan yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.







SİVASSPOR - DINAMO BATUM MAÇI 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Oğuz, Caner Osmanpaşa, Koray, Uğur Çiftçi, Azubuike, Fajr, Hakan Arslan, Sefa Yılmaz, Kayode, James

Dinamo Batum: Alavidze, Chabradze, Kobakhidze, Azatskiy, Azarov, Teidi, Manjgaladze, Jigauri, Altunashvili, Mamuchashvili, Flamarion



RIZA ÇALIMBAY'DAN AÇIKLAMALAR!

Maç öncesi gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan teknik direktör Rıza Çalımbay, "Dinamo Batumi tehlikeli bir takım. Buradaki maç, öyle kolay olmayacak. Mücadele etmezsek, oyunda kalmazsak sıkıntı yaşayabileceğimiz bir maç. Çok zor, çekişmeli bir kapışma olacak. Bizim açımızdan bir final maçı. Biz de bu maçları milli maç gibi oynuyoruz" dedi.

17 MAÇTA 7 GALİBİYET

Avrupa kupalarında daha önce 17 maça çıkan kırmızı-beyazlılar, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 9 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

Söz konusu mücadelelerde 19 gol atan Sivasspor, kalesinde ise 30 gol gördü.