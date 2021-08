SON DAKİKA! TFF'den deplasman golü ile ilgili flaş karar! Play-off ve ZTK'da kaldırıldı

"MİSAFİR TAKIM TARAFTARLARI MAÇLARA GİREMEYECEK"

"Deplasmanalara taraftar gelmeyecek. Ağırlıkla otobüs seyahati oluyor ve bu otobüslerde maske, mesafeye dikkat edilmiyor. FIFA ve UEFA da bizimle aynı paralelde kararlar aldı. Bu sezon için misafir takım seyircisini yasakladık. Düşüncemiz tamamen insan sağlığı."

"ZEMİNİ KÖTÜ OLAN KULÜP BAŞKA ŞEHİRDE OYNAYACAK"

Geçen yıl statların zeminlerinden çok büyük şikayetler aldık. Hatta sanki TFF sorumluymuş gibi bizi eleştirdiler. Halbuki bizimle hiçbir ilgisi yoktu, kulüpler kendi statlarından sorumluydu. Talimat değişikliği yaptık. Artık her kulübün bir saha sorumlusu olacak. Çimin derinliği, nem oranı gibi şeyler tespit eden bir inceleme kurulumuz var. Bütün statlarımızı şu an inceliyoruz. Atatürk Olimpiyat Stadı'nın zemini şu an her yerde konuşuluyor. Bütün zeminleri o seviyeye getirmek istiyoruz. Stat zeminlerini ayda bir denetleyeceğiz. Eğer sorun varsa haftada bir veya 15 günde bir denetlemeye geçeceğiz. Eğer baktık yine olmuyorsa o takımın, evinde yapacağı maçı o hafta için yasaklayacağız, en yakın ilde maçı oynatacağız. Maçlar artık seyircili, zemini elverişli olmadığı için kendi stadyumunda oynayamayan takımlar, hem destekten hem de seyirci gelirinden olacak.

Biz Cenk Tosun'dan çok ümitliydik. EURO 2020'de çok iyi işler yapacağına inanıyorduk. Maalesef Erzurum'da belki zeminden belki başka bir şeyden sakatlandı. En kısa sürede dönmesini bekliyoruz.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'Nİ DİNLERİZ AMA KARARI TFF VERİR"

Kulüpler Birliği ile uyuşmadığımız dönemler oluyor. Bu, normal. Her şeyin birebir örtüşmesi mümkün değil. TFF olarak bize düşen şey, herkesi dinlemek. Biz TFF olarak herkesi dinleriz ama netice olarak kararı TFF verir.