Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferinde kritik tarih! Fatih Terim'in gözdesine izin çıktı



Yönetim, Benfica ile satın alma opsiyonlu kiralama görüşmelerine yeniden başlayacak. Portekiz kulübünün Gedson'u gönderebileceği başka bir adres kalmayacağı için pazarlıklardaki eli de zayıflayacak. Bu nedenle Galatasaray, genç yıldızın transferinde çok sabırlı bir strateji izliyor. En geç 1 Eylül tarihinden itibaren de gündemin yeniden ısınması bekleniyor.

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