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    • 12.08.2021 11:53
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    Galatasaray'ın Gedson Fernandes transferinde kritik tarih! Fatih Terim'in gözdesine izin çıktı

    Teknik Direktör Fatih Terim’in gözdesi Gedson Fernandes, Galatasaray’ın gündemindeki sıcaklığını koruyor. Peki Portekizli yıldızda son durum ne? Yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giyecek mi? İşte takvim.com.tr farkıyla Gedson Fernandes transferinde gelinen son nokta.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    İşte Gedson’da kritik tarih

    Portekizli yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak isteyen Galatasaray, Benfica'ya 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 8 milyon Euro'luk opsiyon teklifi yapmıştı. Ancak Portekiz kulübü, teknik direktör Jorge Jesus'un Gedson'u takımda tutmak istemesinden dolayı Sarı-Kırmızılılar'a olumsuz yanıt vermişti. Fatih Terim de yaptığı açıklamada, Benfica'nın Gedson'u bırakmadığını açıklamıştı.


    GENÇ YILDIZ AYRILMAK İSTİYOR
    Ancak geride bıraktığımız 15 gün içinde işin rengi fazlasıyla değişti. Jorge Jesus'un hem hazırlık maçlarında hem de resmi maçlarda sürekli Gedson'u yedek bırakması sonrası flaş bir gelişme yaşandı. Genç yıldız, Benfica yönetimine giderek takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.


    JESUS'TAN İZİN ÇIKTI
    Hem Jesus'un katı tutumu hem de Gedson'un maç ve idmanlardaki isteksiz tavırları sonrası Portekiz kulübü genç yıldızla yolları ayırmayı yeniden gündemine aldı. Hatta Jesus'un da bu kez yıldız futbolcunun gidişine onay verdiği öğrenildi.



        SATIŞ İHTİMALİ DÜŞÜK
        Benfica'nın ilk düşüncesi Gedson'u bonservisiyle elden çıkarıp gelir elde etmek. Ancak Portekiz kulübünün belirlediği 15 milyon Euro'luk rakam, satış ihtimalini oldukça düşürüyor.


        KRİTİK TARİH 31 AĞUSTOS
        Galatasaray yönetimi de bu nedenle 1 Eylül tarihine kilitlenmiş durumda. Eğer Benfica, Portekiz ve tüm Avrupa'da transferin kapanacağı tarih olan 31 Ağustos'a kadar Gedson'a müşteri bulamazsa Sarı-Kırmızılılar hemen düğmeye basacak.


        Yönetim, Benfica ile satın alma opsiyonlu kiralama görüşmelerine yeniden başlayacak. Portekiz kulübünün Gedson'u gönderebileceği başka bir adres kalmayacağı için pazarlıklardaki eli de zayıflayacak. Bu nedenle Galatasaray, genç yıldızın transferinde çok sabırlı bir strateji izliyor. En geç 1 Eylül tarihinden itibaren de gündemin yeniden ısınması bekleniyor.

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