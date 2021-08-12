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    • 12.08.2021 22:15
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    Son dakika: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi HJK Helsinki oldu!

    Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Finlandiya ekibi HJK Helsinki oldu. Fenerbahçe ile HJK Helsinki arasındaki play-off maçları 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

    Fenerbahçe’nin rakibi belli oldu!

    UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında HJK Helsinki, sahasında Neftçi'yi 3-0 yenerek tur atladı.

    FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ OLDU
    Fenerbahçe'nin play-off turundaki muhtemel rakiplerinin mücadelesinde Fin ekibi HJK Helsinki, 2-2 sona eren ilk karşılaşmanın rövanşında Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi ağırladı.

    Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin'in yönettiği maçta rakibini Riku Riski ve Roope Riski'nin (2) golleriyle 3-0 mağlup eden HJK Helsinki, tur atladı.

    Fenerbahçe ile HJK Helsinki arasındaki play-off maçları 19 ve 26 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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