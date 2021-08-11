Mesut Özil de devreye girdi: Fenerbahçe'de gözler Sead Kolasinac'a çevrildi

Fenerbahçe'nin kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve İngiliz ekibinden senelik 5.5 milyon Euro maaş alan Kolasinac'a gelecek sezon için 2 milyon 250 bin Euro önerdiği, 28 yaşındaki oyuncunun maaşının yarısının ise Arsenal'in karşılamasını istediği öğrenildi.