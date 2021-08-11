Mesut Özil de devreye girdi: Fenerbahçe'de gözler Sead Kolasinac'a çevrildi

Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe defans hattını güçlendirmek için hamlelerini sürdürmeye devam ediyor.
Fenerbahçe'nin bir süredir kadrosuna katmak istediği Sead Kolasinac için tüm gelişmeler Sarı-Lacivertliler'in istediği gibi ilerliyor. Bu transferdeki düğümün kısa süre içinde çözülmesi bekleniyor.
Fenerbahçe, Sead Kolasinac için geri sayıma geçti… Sarı-Lacivertliler ısrarla transfer etmek istediği Bosna Herkesli sol bek ile yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına varmış, ardından oyuncunun kulübü Arsenal'le temaslarına başlamıştı.