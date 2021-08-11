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    • 11.08.2021 22:19
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    Mesut Özil de devreye girdi: Fenerbahçe'de gözler Sead Kolasinac'a çevrildi

    Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe defans hattını güçlendirmek için hamlelerini sürdürmeye devam ediyor. Arsenal'in Bosna-Hersekli sol beki ve kulübü Arsenal ile yapılan görüşmeler neticesinde Sarı-Lacivertli ekip sözleşme imzalamayı hedefliyor.

    EMRE AKDENİZ
    Fenerbahçe’de gözler Sead Kolasinac’a çevrildi

    Transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe defans hattını güçlendirmek için hamlelerini sürdürmeye devam ediyor.

    Fenerbahçe'nin bir süredir kadrosuna katmak istediği Sead Kolasinac için tüm gelişmeler Sarı-Lacivertliler'in istediği gibi ilerliyor. Bu transferdeki düğümün kısa süre içinde çözülmesi bekleniyor.

    Fenerbahçe, Sead Kolasinac için geri sayıma geçti… Sarı-Lacivertliler ısrarla transfer etmek istediği Bosna Herkesli sol bek ile yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına varmış, ardından oyuncunun kulübü Arsenal'le temaslarına başlamıştı.

        Fenerbahçe'nin kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan ve İngiliz ekibinden senelik 5.5 milyon Euro maaş alan Kolasinac'a gelecek sezon için 2 milyon 250 bin Euro önerdiği, 28 yaşındaki oyuncunun maaşının yarısının ise Arsenal'in karşılamasını istediği öğrenildi.

        İlk etapta Fenerbahçe'nin bu talebine olumsuz bakan Arsenal'in Kolasinac için en ciddi teklifin şu ana kadar Sarı-Lacivertliler'den gelmesi üzerine geri adım attığı belirtildi.

        Kolasinac için belirlenen yıllık 2 milyon 250 bin Euro'luk ücretin üzerine çıkmak istemeyen Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun Arsenal ile maaş sorununu çözmesinin ardından Bosna Hersekli sol bekle sözleşme imzalamayı hedefliyor.
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