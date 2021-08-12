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    • Spor
    • 12.08.2021 16:46
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    • 12.08.2021 16:55
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    Fenerbahçe'ye transferde 89 milyon liralık müjde

    Fenerbahçe, 'Fan Token' ön satışından 268 milyon TL gelir elde edildiğini açıkladı. Sarı-Lacivertliler, bu rakamın 3'te 1'i olan 89 milyon 300 bin TL'yi harcama limitine ekleyip transferde kullanabilecek.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    F.Bahçe’ye transfer için ek 89 milyon TL gelir

    TFF'nin belirlediği harcama limitleri sebebiyle transferde henüz istediği adımları atamayan Fenerbahçe'ye kısa bir süre önce satışa sunulan 'Fan Token'dan sevindirici haber geldi.

    268 MİLYON TL GELİR
    Sarı-Lacivertli kulüp konuyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu(KAP)'na yaptığı açıklamada, 'Fan Token' ön satışından 268 milyon TL gelir edildiğini açıkladı.

    89 MİLYON TL EKLENECEK
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Fan Token'lardan elde edilen gelirlerin 3'te 1'ninin harcama limitlerine eklenebileceğini duyururken, Sarı-Lacivertliler ilk etapta bu hamlesi ile harcama limitine 89 milyon 300 bin TL'lik bir rakam ekleyecek.

        TRANSFERDE GAZA BASILACAK
        'Fan Token' hamlesi ile limit konusunda rahat bir nefes alan Fenerbahçe, elde ettiği gelirle transferde gaza basacak ve görüşülen oyuncular için daha somut adımlar atılacak.

        İŞLEM GÖRDÜKÇE KATLANACAK
        Öte yandan kripto para arzından 268 milyon TL gibi ciddi bir rakam elde eden Fenerbahçe'nin geliri Fan Token'larının işlem görmesiyle daha da katlanacak.
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