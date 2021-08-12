Fenerbahçe'ye transferde 89 milyon liralık müjde

TFF'nin belirlediği harcama limitleri sebebiyle transferde henüz istediği adımları atamayan Fenerbahçe'ye kısa bir süre önce satışa sunulan 'Fan Token'dan sevindirici haber geldi.
268 MİLYON TL GELİR
Sarı-Lacivertli kulüp konuyla ilgili Kamuoyu Aydınlatma Platformu(KAP)'na yaptığı açıklamada, 'Fan Token' ön satışından 268 milyon TL gelir edildiğini açıkladı.
89 MİLYON TL EKLENECEK
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 'Fan Token'lardan elde edilen gelirlerin 3'te 1'ninin harcama limitlerine eklenebileceğini duyururken, Sarı-Lacivertliler ilk etapta bu hamlesi ile harcama limitine 89 milyon 300 bin TL'lik bir rakam ekleyecek.