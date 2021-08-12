Sivasspor Dinamo Batumi maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Sivas Batumi maçı hangi kanalda?

Bu sene Süper Lig'in çetin mücadelelere sahne olacağını dile getiren ve bütün takımların iyi kadro kurarak lige hazırlandıklarına dikkati çeken Otyakmaz, "Biz ilk 5'in içinde olmayı sevdik. Son 15-20 yıllık süre zarfı içinde de sanıyorum 5-6 kez ilk 5 içerisinde yer aldık. Dolayısıyla Sivasspor'un alışık olduğu bir yer. O yüzden yine ilk 5'in içerisinde yer almayı arzuluyoruz. Avrupa'da 3 maç oynadık. Bu ilk maçlarda transferi tamamlamak hedefimizdi. Bunu da büyük oranda başardık. Ülke milli takımında olan futbolcumuz da sonunda takıma katıldı. Fakat yine darbeye bağlı sakatlıklar biraz sorun oldu. Transferlerle bu açığı kapattığımızı ve hazır olduğumuzu söyleyebilirim. Transferi de Eylül'ün 5'ine kadar olağanüstü bir şey olmazsa noktaladık." değerlendirmesinde bulundu.