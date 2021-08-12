UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında temsilcimiz Sivasspor, Dinamo Batumi ile mücadele edecek. İlk maçı 2-1'lik skorla tamamlayan Sivasspor kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadelesini sürdürmek istiyor. Peki, Sivasspor Dinamo Batumi maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Sivas Batumi maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
SİVASSPOR DİNAMO BATUMİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sivasspor Dinamo Batumi maçı 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.
İşte maça dair bilgiler;
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında sahasında Dinamo Batum'u konuk edecek Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, tek hedeflerinin kazanmak olduğunu söyledi.
Kırmızı-beyazlı takımın kulüp başkanı Otyakmaz, takımın antrenmanı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ilk maçta geriden gelip 2-1 kazandıklarını ve rövanş için avantaj elde ettiklerini hatırlatarak, "Ancak rakibimiz çok tehlikeli ve formda bir takım. Rakibimizin güçlü olduğunu biliyoruz ve ona göre hazırlıklarımızı yaptık. İnşallah taraftarımızı ve milletimizi sevindirecek bir sonuç alacağız." diye konuştu.