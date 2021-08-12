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    Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor rövanşa çıkıyor: Trabzonspor'un maçı A Spor'da

    Temsilcilerimizden Galatasaray, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı St.Johnstone ile karşılaşacak. Trabzonspor evinde 3-3 berabere kaldığı Molde’ye konuk olacak. Sivasspor da evinde D.Batumi ile karşılaşacak.

    Haydi tur gecesi olsun

    Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor bugün Avrupa kupalarında tur için mücadele edecek.

    UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında St.Johnstone ile Galatasaray mücadele edecek.

    İstanbul'daki ilk maç 1-1 berabare sonuçlanmıştı. McDiarmid Park'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Maçı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

    TRABZONSPOR'UN MAÇI A SPOR'DA
    Konferans     Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor ise Norveç'te Molde ile karşılaşacak. Maç saat 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. 3. ön eleme ilk maçı 3-3 berabere bitti. Karadeniz Fırtınası rakibini eleyerek yoluna devam etmek istiyor.

    Aynı kupada Dinamo Batumi'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Sivasspor da bugün saat 21.00'de rövanşa çıkacak.

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