Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor rövanşa çıkıyor: Trabzonspor'un maçı A Spor'da

Galatasaray, Trabzonspor ve Sivasspor bugün Avrupa kupalarında tur için mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında St.Johnstone ile Galatasaray mücadele edecek.

İstanbul'daki ilk maç 1-1 berabare sonuçlanmıştı. McDiarmid Park'ta oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başlayacak. Maçı Letonyalı hakem Andris Treimanis yönetecek.

TRABZONSPOR'UN MAÇI A SPOR'DA

Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Trabzonspor ise Norveç'te Molde ile karşılaşacak. Maç saat 19.00'da başlayacak ve A Spor'dan naklen yayınlanacak. 3. ön eleme ilk maçı 3-3 berabere bitti. Karadeniz Fırtınası rakibini eleyerek yoluna devam etmek istiyor.

Aynı kupada Dinamo Batumi'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Sivasspor da bugün saat 21.00'de rövanşa çıkacak.