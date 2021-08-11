Trabzonspor yeni transferleri Andreas Cornelius ve Dorukhan Toköz için imza töreni düzenledi

Transferin hızlı takımı Trabzonspor dün imza şov yaptı. Bordo-Mavililer iki yeni transferi Andreas Cornelius ve Dorukhan Toköz için tören düzenledi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, "En zor transferimiz Cornelius oldu. Mayıs ayında başladık. İki kez görüşmeler durdu ve sonunda anlaşmayı sağladık. İki değerli oyuncumuz çok büyük bir ailenin, yapısal olarak çok büyük farklılıklar gösteren bir kulübün yeni üyesi oldunuz. Sizlerle birlikte olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Cornelius, "Takım için oynamayı ve kupalar kazanmayı dört gözle bekliyorum. Sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istiyorum" diye konuştu.

Dorukhan ise, "Trabzonspor camiasında olmak gurur verici. Çok mutluyum. Böyle kaliteli bir takımın içinde bulunmak çok güzel. Çok kaliteli bir takımımız var" ifadesini kullandı.