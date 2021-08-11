St. Johnstone-Galatasaray maçı öncesi şoke eden karar: Radamel Falcao maç kadrosuna alınmadı

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turu ilk maçında sahasında St. Johnstone ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, rövanş maçı için İskoçya'ya gidiyor. Sarı kırmızılılarda bu doğrultuda kamp kadrosu da açıklandı. İlk maçta kırmızı kart gören Muslera, kafilede yer almazken büyük bir de sürpriz yaşandı. Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao da İskoçya'ya götürülmedi.