Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta? St. Johnstone - Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak?

Galatasaray St. Johnstone maçı ne zaman, saat kaçta? Sorusu gündemde merak edilerek araştırılıyor. UEFA yolunda mücadelesine tam gaz devam eden Galatasaray'ın 3. ön eleme turu maçı hakkında detaylar merak edilip araştırılömaya başlandı. Peki, St Johnstone - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? St Johnstone - Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte konu hakkında detaylar!
GALATASARAY ST. JOHNSTONE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Galatasaray'ın İstanbul'da İskoçya ekibi St. Johnstone ile 1-1 berabere kalmasından sonra sarı kırmızılılar rövanş maçı hazırlıklarını sürdürdü ve UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçı için geri sayım başladı.
St. Johnstone - Galatasaray maçı, 12 Ağustos 2021 Çarşamba günü oynanacak.
Saat 21.00'de başlayacak olan mücadele, İskoçya'nın Perth şehrinde oynanacak ve Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.
UEFA'nın sitesinde yer alan bilgilere göre, St. Johnstone - Galatasaray maçını, Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis yönetecek.