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    Karatecilerimiz Turkuvaz Medya’yı ziyaret etti: Bu başarının mimarı Başkan Erdoğan'dır

    2020 Olimpiyatları'nda aldıkları madalyalarla göğsümüzü kabartan karatecilerimiz dün Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti.Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, 1995'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken karate, güreş, tekvando gibi sporlara önem vererek sporun futboldan ibaret olmadığını göstermiştir" dedi.

    Bu başarının mimarı Erdoğan’dır

    2020 Olimpiyatları'nda aldıkları madalyalarla göğsümüzü kabartan karatecilerimiz dün Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti. A Spor'un yayınına katılan karateciler, olimpiyatlara dair önemli açıklamalar yaptı.

    Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, olimpiyatlardaki başarının kaynağının geçmişe dayandığını belirterek, "Başarının temeli 1995'te dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştır. Karate, tekvando, güreş gibi sporlara da önem vererek sporun futboldan ibaret olmadığını göstermiştir" dedi.

    ŞAMDAN: HİÇ YALNIZ KALMADIK
    Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Eray Şamdan ise, "Ülkemizden uzak olsak da hiç yalnız kalmadık. Hayatımda hiç bu kadar mesaj almamıştım. Gerçekten yalnız değilmişim. Altın madalyayı alacağıma çok inanmıştım. İlk tekmeyi yedikten sonra psikolojik olarak baskı altında kaldım ve bu da maçın kaderini etkiledi" ifadelerini kullandı.

        ALİ SOFUOĞLU: MUTLULUK VERİCİ
        Katada bronz madalyayı boynuna geçiren Ali Sofuoğlu ise, "Grubumdaki Japon sporcunun 20 maçlık yenilmezlik serisi vardı. Hedefimiz onu da devirmekti ama olmadı. Kazandığım madalyanın ülkemizin olimpiyatlardaki 100. madalya olması bana ayrı bir mutluluk oldu. Daha çok çalışıp dünya şampiyonasında zirveye çıkmayı hedefliyorum" diye konuştu.

        ÇOBAN: BİZİM İÇİN AYRI BİR GURUR
        Bronz madalya ile olimpiyatları tamamlayan Merve Çoban da, "Kadın olarak bunu başarmak bizim için ayrı bir gurur. Bir savunma sporu olduğu için karateyi tüm anne babalara, çocuklara öğretmeleri için öneriyorum. Belki de aralarından olimpiyat şampiyonu çıkacak" dedi. Bronz madalyalı diğer bir isim Uğur Aktaş ise, "Biz yıllardır bunun için yaşadık. Aldığım 13. Madalya ile ülkemizin madalya rekorunu kırdık" ifadelerini kullandı.

        İŞTE DESTEĞİN BELGESİ
        Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, A Spor yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğini anlatırken o döneme ait dergileri gösterdi.

            VOLEYBOL TAKIMIMIZA ÜZÜLDÜK
            Milli             karatecilerimiz Tokyo'daki olimpiyat köyündeki atmosfere dair de açıklamalarda bulundundu. Eray Şamdan, "Her madalya haberinde koşarak aşağı iniyorduk. Bizim kadar tek yürek olan başka bir ülke görmedik" dedi. Uğur Aktaş ise, "Altın ya da bronz fark etmez. Orada yer almak bile yıllarca verilen emeğin ürünüdür. En çok voleybol milli takımımıza üzüldük. Madalyayı sonuna kadar hak ettiler. O döktükleri gözyaşlarını çok iyi anlıyoruz" diye konuştu.
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            Bu başarının mimarı Erdoğan’dır
            Haberler Spor Karatecilerimiz Turkuvaz Medya’yı ziyaret etti: Bu başarının mimarı Başkan Erdoğan'dır
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