Karatecilerimiz Turkuvaz Medya’yı ziyaret etti: Bu başarının mimarı Başkan Erdoğan'dır

2020 Olimpiyatları'nda aldıkları madalyalarla göğsümüzü kabartan karatecilerimiz dün Turkuvaz Medya'yı ziyaret etti. A Spor'un yayınına katılan karateciler, olimpiyatlara dair önemli açıklamalar yaptı.
Karate Federasyonu Başkanı Mehmet Kör, olimpiyatlardaki başarının kaynağının geçmişe dayandığını belirterek, "Başarının temeli 1995'te dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atılmıştır. Karate, tekvando, güreş gibi sporlara da önem vererek sporun futboldan ibaret olmadığını göstermiştir" dedi.
ŞAMDAN: HİÇ YALNIZ KALMADIK
Olimpiyatlarda gümüş madalya kazanan Eray Şamdan ise, "Ülkemizden uzak olsak da hiç yalnız kalmadık. Hayatımda hiç bu kadar mesaj almamıştım. Gerçekten yalnız değilmişim. Altın madalyayı alacağıma çok inanmıştım. İlk tekmeyi yedikten sonra psikolojik olarak baskı altında kaldım ve bu da maçın kaderini etkiledi" ifadelerini kullandı.