Karatecilerimiz Turkuvaz Medya’yı ziyaret etti: Bu başarının mimarı Başkan Erdoğan'dır

ÇOBAN: BİZİM İÇİN AYRI BİR GURUR

Bronz madalya ile olimpiyatları tamamlayan Merve Çoban da, "Kadın olarak bunu başarmak bizim için ayrı bir gurur. Bir savunma sporu olduğu için karateyi tüm anne babalara, çocuklara öğretmeleri için öneriyorum. Belki de aralarından olimpiyat şampiyonu çıkacak" dedi. Bronz madalyalı diğer bir isim Uğur Aktaş ise, "Biz yıllardır bunun için yaşadık. Aldığım 13. Madalya ile ülkemizin madalya rekorunu kırdık" ifadelerini kullandı.