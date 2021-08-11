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    Galatasaray’ın yeni transferi Nelsson’dan ilk mesaj: Benim için yeni bir meydan okuma

    Galatasaray'ın yeni stoperi Victor Nelsson dün akşam İstanbul'a geldi. Danimarkalı oyuncu ayağının tozuyla havalimanında açıklamalarda bulundu. Çok heyecanlı olduğunu söyleen 22 yaşındaki savunma oyuncusu, "İyi hissediyorum. Çok mutluyum. Neler olacak göreceğiz. Bu yeni meydan okumayı dört gözle bekliyorum. Galatasaray büyük bir kulüp" ifadelerini kullandı

    Benim için yeni bir meydan okuma

    Galatasaray'ın yeni stoperi Victor Nelsson dün akşam İstanbul'a geldi. Danimarka oyuncu ayağının tozuyla havalimanında açıklamalarda bulundu. Çok heyecanlı olduğunu söyleen 22 yaşındaki savunma oyuncusu, "İyi hissediyorum. Çok mutluyum. Neler olacak göreceğiz. Bu yeni meydan okumayı dört gözle bekliyorum. Galatasaray büyük bir kulüp" ifadelerini kullandı.

    Sarı-Kırmızılılar'ın Victor Nelsson için Danimarka'nın Kopenhag kulübüne 7 milyon Euro civarında bir bonservis ücreti ödeyeceği ifade ediliyor.

    PAZARTESİ SAHADA OLACAK
    G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün antrenmana katılması beklenen Victor Nelsson'u pazartesi günü Giresun deplasmanında 11'de oynatacak.

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