Beşiktaş'ta Josef de Souza yine transfer avında! Yeni hedef David Luiz



Çok önemli bir kariyere sahip olan 34 yaşındaki futbolcu Chelsea, Arsenal ve PSG gibi dev takımlarda oynadı. David Luiz 56 kez de Brezilya Milli Takımı'nın formasını giydi.



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