Beşiktaş'ta Josef de Souza yine transfer avında! Yeni hedef David Luiz

Alex Teixeira'nın Beşiktaş'a transferinde büyük rol oynayan Josef de Souza durmuyor. Brezilyalı yıldızın şimdi de bir başka vatandaşı David Luiz'in transferi için devreye girdiği öne sürülüyor.
TARAFTARI HEYECANLANDIRAN HAMLE
Josef'in David Luiz'in Instagram üzerinden yaptığı paylaşımın altına 'göz' emojisi bırakması, "Gözüm sende" şeklinde yorumlandı. Beşiktaş'ın stoper transferi için uğraştığı bir dönemde Josef'in bu hamlesi taraftarları da heyecanlandırdı.
SİNYALİ BENFICA'NIN HOCASI VERMİŞTİ
Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus dün yaptığı basın toplantısında kendisine David Luiz'le ilgili sorulan soruya "Yeniden bizimle olmayacak. Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum" yanıtını vermişti.