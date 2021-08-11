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    • 11.08.2021 14:54
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    • 11.08.2021 14:54
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    Beşiktaş'ta Josef de Souza yine transfer avında! Yeni hedef David Luiz

    Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Brezilyalı Josef de Souza transferde de başrolü oynuyor. Teixeira’nın transferinde büyük rol oynayan Josef'in şimdi de bir başka vatandaşı David Luiz'in takıma katılması için devrede olduğu öğrenildi.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Josef yine transfer avında!

    Alex Teixeira'nın Beşiktaş'a transferinde büyük rol oynayan Josef de Souza durmuyor. Brezilyalı yıldızın şimdi de bir başka vatandaşı David Luiz'in transferi için devreye girdiği öne sürülüyor.


    TARAFTARI HEYECANLANDIRAN HAMLE
    Josef'in David Luiz'in Instagram üzerinden yaptığı paylaşımın altına 'göz' emojisi bırakması, "Gözüm sende" şeklinde yorumlandı. Beşiktaş'ın stoper transferi için uğraştığı bir dönemde Josef'in bu hamlesi taraftarları da heyecanlandırdı.



    SİNYALİ BENFICA'NIN HOCASI VERMİŞTİ
    Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus dün yaptığı basın toplantısında kendisine David Luiz'le ilgili sorulan soruya "Yeniden bizimle olmayacak. Türkiye'ye gideceğini düşünüyorum" yanıtını vermişti.
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        Haberler Spor Beşiktaş'ta Josef de Souza yine transfer avında! Yeni hedef David Luiz
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