Molde-Trabzonspor rövanş maçı ne zaman, hangi kanalda? Molde Trabzonspor maçı saat kaçta? Şifresiz mi izlenecek?

KONFERANS LİGİ'NDE İLK SEZON

UEFA tarafından düzenlenen Avrupa'nın en büyük üçüncü futbol organizasyonu UEFA Konferans Ligi'nin ilk sezonu. Yeni düzenlenen turnuvaya 3. ön eleme turundan başlayan Trabzonspor sahasında Molde FK ile oynadığı ilk maçtan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

25 YIL SONRA NORVEÇ'E GİDİYOR

Trabzonspor Avrupa arenasında 25 yıl sonra Norveç'e gidecek. 1996 yılında Norveç'in Bodo/Glimt takımı ile karşılaşan bordo-mavililer rakibini 2-1 ve 3-1'lik skorlarla yenerek tur atlamıştı. Söz konusu tarihten sonra Norveç takımlarıyla eşleşmeyen Karadeniz ekibi bu sezon 25 yıllık aranın ardından Molde FK ile Molde'de Aker Stadyumu'nda karşılaşacak.