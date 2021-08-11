Barcelona'dan ayrılan Messi, Fransız devi PSG'ye imza attı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Şok bir şekilde Barcelona ile yollarını ayıran Lionel Messi'nin yeni durağı resmen PSG oldu. Arjantinli süper yıldız prensip anlaşması sağladığı Fransız kulübüne imza atmak için dün Paris'e gitti. Ardından ise yeni kulübünün stadını gezerek giyeceği 30 numaralı forma ile objektiflere poz verdi. Messi yıllık 35 milyon Euro maaş alacak.
OZAN TUFAN'A 4 TALİP VAR
Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın fazla şans vermeyi düşünmediği oyunculardan birisi olan Ozan Tufan'a 3 ülkeden 4 kulübün teklif yaptığı öğrenildi. Takım ismi belirtilmezken teklif yapan takımların Rusya, İngiltere ve Fransa liglerinden olduğu ifade edildi. Ozan'ın da Fenerbahçe'den ayrılmak istediği ancak gelen tekliflerin yönetimi tatmin etmediği öğrenildi. Kulüplerle pazarlıklar ise devam ediyor. Teknik direktör Pereira, Ozan'a hazırlık maçlarında ilk 11'de şans vermezken, milli futbolcunun moralsiz olduğu da dikkatlerden kaçmadı.
KEMAL ADEMİ KHİMKİ'YE GİTTİ!
Fenerbahçe, bir süre önce kadro dışı bırakılan Kemal Ademi'nin Rus ekibi Khimki'ye transfer olduğunu açıkladı. Ademi'nin bonservisiyle transfer olduğu belirteldi.