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    Barcelona'dan ayrılan Messi, Fransız devi PSG'ye imza attı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Şok bir şekilde Barcelona ile yollarını ayıran Lionel Messi'nin yeni durağı resmen PSG oldu. Arjantinli süper yıldız prensip anlaşması sağladığı Fransız kulübüne imza atmak için dün Paris'e gitti. Ardından ise yeni kulübünün stadını gezerek giyeceği 30 numaralı forma ile objektiflere poz verdi. Messi yıllık 35 milyon Euro maaş alacak.

    Yüzyılın transferi!

    Şok bir şekilde Barcelona ile yollarını ayıran Lionel Messi'nin yeni durağı resmen PSG oldu. Arjantinli süper yıldız prensip anlaşması sağladığı Fransız kulübüne imza atmak için dün Paris'e gitti. Ardından ise yeni kulübünün stadını gezerek giyeceği 30 numaralı forma ile objektiflere poz verdi. Messi yıllık 35 milyon Euro maaş alacak.

    OZAN TUFAN'A 4 TALİP VAR
    Fenerbahçe     Teknik Direktörü Vitor Pereira'nın fazla şans vermeyi düşünmediği oyunculardan birisi olan Ozan Tufan'a 3 ülkeden 4 kulübün teklif yaptığı öğrenildi. Takım ismi belirtilmezken teklif yapan takımların Rusya, İngiltere ve Fransa liglerinden olduğu ifade edildi. Ozan'ın da Fenerbahçe'den ayrılmak istediği ancak gelen tekliflerin yönetimi tatmin etmediği öğrenildi. Kulüplerle pazarlıklar ise devam ediyor. Teknik direktör Pereira, Ozan'a hazırlık maçlarında ilk 11'de şans vermezken, milli futbolcunun moralsiz olduğu da dikkatlerden kaçmadı.

    KEMAL ADEMİ KHİMKİ'YE GİTTİ!
    Fenerbahçe, bir süre önce kadro dışı bırakılan Kemal Ademi'nin Rus ekibi Khimki'ye transfer olduğunu açıkladı. Ademi'nin bonservisiyle transfer olduğu belirteldi.

        FENER'İN BİLEĞİNİ BÜKEN YOK
        Son olarak pazartesi gecesi Giresun'u 3-1 yenen F.Bbahçe, 7 hazırlık maçında da yenilgi yüzü görmedi. Hazırlık maçlarında şu sonuçlar alındı: F.Bahçe-Csikszereda: 2-0, F.Bahçe-K. Paşa: 4-1, F.Bahçe-G.Birliği: 4-0, F.Bahçe-Zwolle: 2-2, F.Bahçe-Freuther: 3-2, F.Bahçe-D.Kiev: 1-1, F.Bahçe-Giresun: 3-1.

        ASLAN SPONSOR 'GETİR'Dİ
        Galatasaray         ile Getir firması arasındaki sponsorluk anlaşması imzalandı. Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp ile Getir Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Tuncay Tütek'in katıldığı törende Galatasaray Futbol Takımı'nın 2021-22 sezonu için geçerli olacak forma kol sponsorluğu anlaşmasına imza atıldı.

        TRABZON'DA SON BOMBA SIMON DELI
        Trabzonspor transfer bombalarını üst üste patlatıyor... Danimarkalı golcü Andreas Cornelius'u bitiren Bordo-Mavililer şimdi de gözünü stoper bölgesine çevirdi. Yönetim, bonservisi Club Brugge'de bulunan Simon Deli'nin transferinde son aşamaya geldi. 1 yıl sözleşmesi bulunan Fildişili futbolcuyla büyük oranda anlaşılırken, Brugge'le pazarlıkların tüm hızıyla sürdüğü öğrenildi. YUNUS EMRE SEL.

            VE GHEZZAL İSTANBUL'DA
            Beşiktaş Rachid Ghezzal'a da kavuştu. Siyah-Beyazlılar'la 3 yıllık anlaşma sağlayan Cezayirli yıldız dün İstanbul'a geldi. Uçaktan ailesiyle birlikte fotoğraf paylaşan Ghezzal, "Eve dönüyoruz" notunu düştü. Beşiktaş da Ghezzal için, "Yeni zaferler izin yola çıktı, dönüyor" ifadesini kullandı. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra bugün resmi imzayı atacak olan yıldız futbolcu cuma günü oynanacak Rizespor maçının kadrosunda olacak. Ghezzal büyük ihtimalle 11'de forma giyecek.

            SOL BEKE TRONDSEN GEÇİYOR
            Molde maçında sol bekte Peres'i oynatan Avcı rövanşta değişime gidecek. Tecrübeli hoca bu kez solda Trondsen'e şans verecek.

            BOUPENDZA İÇİN İKİ CİDDİ TEKLİF ALDIK
            Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Aaron Boupendza için 2 ciddi kulübün bulunduğunu söyledi. Bu kulüplerin birinin Avrupa, diğerinin ise Orta Doğu'dan olduğunu aktaran Savaş, "Görüşmeler devam ediyor, olup olmayacağı net değil. Bizim istediğimiz 8 milyona yakın bir rakam" dedi.

                BATUHAN ARTARSLAN ERZURUMSPOR'DA
                TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 27 yaşındaki ön libero oyuncusu Hasan Batuhan Artarslan'ı transfer etti. Erzurumspor'da 2019-2020 sezonunda forma giyen tecrübeli futbolcu, geçen sezon Ümraniyespor'da görev yapmıştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Erzurumspor'a hoş geldin Batuhan" ifadesi kullanıldı.

                STONES'TAN M.CİTY'YE 5 YILLIK YENİ İMZA
                Premier Lig'in son şampiyonu Manchester City, savunma oyuncusu John Stones'un sözleşmesini yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2016 yazından beri Manchester City forması giyen 27 yaşındaki İngiliz milli futbolcu, 2025-26 sezonu sonuna kadar geçerli yeni kontrata imza attı.

                AŞI OLMAYANA STAT YASAK
                TFF statlara seyirci alınmasına ilişkin protokolü duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Aşı takvimini tamamlamış kişiler, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren; Covid- 19 geçirmiş kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma seyirci olarak girebilecektir." denildi. Ayrıca deplasman tribününe de taraftar alınmayacak.

                    KARANTİNADAN SONRA GÖRÜŞMEK ÜZERE!
                    Beşiktaş                     önceki gün İstanbul'a getirdiği dünyaca ünlü yıldız Alex Teixeira'nın transferini resmen açıkladı. Siyah- Beyazlılar, Brezilyalı yıldızın Covid tedbirleri nedeniyle karantinadan olmasından dolayı transferi özel bir video ile duyurdu. Teixeira'nın çok yakın arkadaşı Josef'in de yer video da konsol üzerinden oyun oynayan Brezilyalı yıldız, Beşiktaş'ı seçtiği sırada takımda Teixeira'yı görüyor ve çok şaşırıyor. Bunun üzerine Teixeira, Josef'i arıyor ve "Karantinadan sonra görüşmek üzere" ifadesini kullanıyor. Sambacı'nın 1 hafta sonra takıma katılması bekleniyor.
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                    Haberler Spor Barcelona'dan ayrılan Messi, Fransız devi PSG'ye imza attı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)
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