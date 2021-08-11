Barcelona'dan ayrılan Messi, Fransız devi PSG'ye imza attı (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

KARANTİNADAN SONRA GÖRÜŞMEK ÜZERE!

Beşiktaş önceki gün İstanbul'a getirdiği dünyaca ünlü yıldız Alex Teixeira'nın transferini resmen açıkladı. Siyah- Beyazlılar, Brezilyalı yıldızın Covid tedbirleri nedeniyle karantinadan olmasından dolayı transferi özel bir video ile duyurdu. Teixeira'nın çok yakın arkadaşı Josef'in de yer video da konsol üzerinden oyun oynayan Brezilyalı yıldız, Beşiktaş'ı seçtiği sırada takımda Teixeira'yı görüyor ve çok şaşırıyor. Bunun üzerine Teixeira, Josef'i arıyor ve "Karantinadan sonra görüşmek üzere" ifadesini kullanıyor. Sambacı'nın 1 hafta sonra takıma katılması bekleniyor.