Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 10.08.2021 15:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.08.2021 15:00
    ABONE OL

    Rachid Ghezzal'dan dikkat çeken Beşiktaş paylaşımı: Eve dönüyoruz

    Süper Lig'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşıyan isimlerden biri olan Rachid Ghezzal İstanbul'a gelmek için yola çıktı. Yola çıkan yıldız futbolcu da 'eve dönüyoruz' paylaşımı yaptı.

    Ghezzal sosyal medyadan paylaştı: Eve dönüyoruz

    Beşiktaş'ın transferi konusunda Leicester City ile anlaşmaya vardığı Rachid Ghezzal'dan paylaşım geldi.



    EVE DÖNÜYORUZ
    Cezayirli yıldız uçakta ailesiyle verdiği pozu paylaşarak "Eve dönüyoruz" yazdı.

    GALATASAARAY DA DEVREYE GİRMİŞTİ
    Beşiktaş, Galatasaray ile girdiği Rachid Ghezzal savaşını kazandı. Geçen sezonu siyah-beyazlılarda kiralık olarak geçiren Cezayirli için sarı-kırmızılı takım da devreye girmişti. Hem Galatasaray Başkanı Burak Elmas hem de deneyimli teknik adam Fatih Terim, Ghezzal'ı istediklerini açıklamıştı.

        4 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
        Ancak Beşiktaş, Ghezzal ile anlaştıktan sonra Leicester City ile de el sıkıştı ve transferi noktaladı. Siyah-beyazlıların 3 milyon euro Leicester City'ye bonservis bedeli ödeyeceği ifade ediliyor. Yıldız isimle ise 4 yıllık anlaşma sağlandığı belirtiliyor.



        ŞAMPİYONLUKTA BÜYÜK PAY SAHİBİ
        Ghezzal, geçen sezon Beşiktaş'ta 8 gol 18 asistlik performans ile şampiyonlukta büyük pay sahibi olmuştu.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Ormanı yakmak istediler! Bunlar daha çocuk
        Haberler Spor Rachid Ghezzal'dan dikkat çeken Beşiktaş paylaşımı: Eve dönüyoruz
            SON DAKİKA