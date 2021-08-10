Rachid Ghezzal'dan dikkat çeken Beşiktaş paylaşımı: Eve dönüyoruz

GALATASAARAY DA DEVREYE GİRMİŞTİ

Beşiktaş, Galatasaray ile girdiği Rachid Ghezzal savaşını kazandı. Geçen sezonu siyah-beyazlılarda kiralık olarak geçiren Cezayirli için sarı-kırmızılı takım da devreye girmişti. Hem Galatasaray Başkanı Burak Elmas hem de deneyimli teknik adam Fatih Terim, Ghezzal'ı istediklerini açıklamıştı.