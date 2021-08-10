Rachid Ghezzal'dan dikkat çeken Beşiktaş paylaşımı: Eve dönüyoruz

Beşiktaş'ın transferi konusunda Leicester City ile anlaşmaya vardığı Rachid Ghezzal'dan paylaşım geldi.
EVE DÖNÜYORUZ
Cezayirli yıldız uçakta ailesiyle verdiği pozu paylaşarak "Eve dönüyoruz" yazdı.
GALATASAARAY DA DEVREYE GİRMİŞTİ
Beşiktaş, Galatasaray ile girdiği Rachid Ghezzal savaşını kazandı. Geçen sezonu siyah-beyazlılarda kiralık olarak geçiren Cezayirli için sarı-kırmızılı takım da devreye girmişti. Hem Galatasaray Başkanı Burak Elmas hem de deneyimli teknik adam Fatih Terim, Ghezzal'ı istediklerini açıklamıştı.